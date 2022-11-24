В СПЧ объяснили необходимость закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Мальчики должны чувствовать себя мальчиками, а девочки – девочками. И если упустить одно, то затем начнут говорить, что и педофилия – это нормально, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя принятие Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

В Госдуме в третьем чтении приняли проект закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кинематографе. Также запрет касается пропаганды педофилии и распространения информации, которая может вызвать желание сменить пол. Кроме того, в России намерены запретить товары, содержащие пропаганду ЛГБТ.

«Во-первых, у нас в стране есть традиционные ценности. Мы не лукавим, когда говорим, что нужно быть толерантными ко всему. Но закрытые опросы общественности показывают, что демонстрация нетрадиционных отношений оказывает негативное влияние. Тем более, что в нашей стране есть религии (христианство и ислам), которые отрицают подобные вещи», – говорит Кабанов.

Во-вторых, продолжает собеседник, данный законопроект направлен не против людей, а на запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии. Он поясняет, что одно дело, когда существует категория людей, которые сделали физические изменения в своем теле, а другое, когда такие люди пытаются оказать психологическое воздействие на детей и подростков, что неправильно.

«Общество живет по неким канонам. Мальчики должны чувствовать себя мальчиками, а девочки – девочками. И если упустить одно, то затем начнут говорить, что и педофилия – это нормально. Пример – Европа. Там была пропаганда ЛГБТ, а теперь говорят, что если все случилось по согласию у несовершеннолетней со взрослым человеком, то не страшно. Но для меня это в принципе неприемлемо», – заключил член СПЧ.

Ранее Государственная дума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ и педофилии. Согласно нововведению, материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, педофилией и сменой пола попадут в перечень подлежащих блокировке Роскомнадзором.