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Москва обвинила ЕП в стремлении усилить конфронтацию России и ЕС
Постпредство РФ при ЕС: Резолюция ЕП о признании России «спонсором терроризма» призвана усилить конфронтацию с Москвой
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Резолюция Европарламента (ЕП) о признании России «спонсором терроризма» абсурдна и преследует цель любыми способами усилить конфронтацию с Россией, говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС.
Как подчеркнули российские дипломаты в Telegram-канале постпредства РФ при ЕС, Европарламент не просто ищет все новые основания для усиления политического и экономического давления на Россию, но и самостоятельно предпринял усилия сформулировать очередной предлог для того, чтобы вывести санкционную политику в отношении нашей страны на качественно новый уровень, несмотря на то, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции серьезно отразились на социально-экономическом положении его стран-членов, вызвали в ЕС продовольственный и энергетический кризисы.
В постпредстве констатировали, что евродепутаты подкинули государствам-членам идею о создании нормативно-правовой базы ЕС для квалификации стран в качестве «спонсоров терроризма или использующих террористические методы», а чтобы ни у кого не возникло сомнений, о ком конкретно идет речь, обратились к евростолицам с призывом внести в указанный список Россию.
Постпредство РФ при ЕС подчеркивает, что абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали, так как никакого отношения к России, равно как и к украинскому кризису оно не имеет.
Вместе с этим российские дипломаты выразили уверенность, что преследуемая европарламентариями цель проста – любыми способами усилить конфронтацию с Россией, причем сделать это за счет благосостояния простых европейцев, ежедневно испытывающих на себе негативные последствия антироссийских рестрикций, введенных под аналогичными надуманными предлогами.
Накануне Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством – спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В тот же день в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине.
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В Киеве произошла серия взрывов
В Киеве прогремели несколько взрывов
В украинской столице прогремела серия взрывов, начались перебои со светом и водой, об этом сообщили несколько украинских изданий.
В части левобережных районов Киева после взрывов наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава города Виталий Кличко сообщил, что повреждения получил инфраструктурный объект.
В среду во всех подконтрольных киевским властям регионах объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Одесской области.
Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
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Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.
Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.
На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света
Минэнерго Украины: Подавляющее большинство потребителей остались без света
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На Украине большая часть потребителей электроэнергии осталась без света, а большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС обесточены, сообщило Министерство энергетики Украины.
В Минэнерго пояснили, что происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы, сообщает ТАСС.
В министерстве сообщили, что в среду оказались «временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи». В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для восстановления света.
Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены. По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.
Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов. Конкретно масштабный сбой в подаче электричества произошел после нескольких взрывов во Львове.
В Германии назвали истинную причину введения потолка цен на газ
Планы ввести потолок цен на газ из России являются политическим шагом, который необходим, чтобы ослабить разногласия в блоке, пишет для газеты Die Welt журналист Тобиас Кайзер.
Он отметил, что Брюссель отвечает на требования как государств, требующих установить потолок цен, так и тех, кто выступает против вмешательства в рыночную систему, передает РИА «Новости».
Кайзер пишет, что тон в споре об ограничении цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат всё громче.
По его словам, Греция, Италия, Польша и Бельгия пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики.
Однако, продолжил журналист, ЕК опасается подобных мер, поскольку Евросоюз может стать невыгодным покупателем топлива, а европейцы прекратят экономить голубое топливо.
При этом то, что представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон – «в лучшем случае псевдопотолок цен на газ», считает Кайзер. По его мнению, европейские политики идут на подобные шаги исключительно в политических целях.
«Это типичное предложение Евросоюза, которое ЕК может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам», – заключил автор.
Напомним, в ЕК предложили ввести верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.
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В России оценили новые условия ввода потолка цен на нефть
Экономист Митрахович: США не рискнули закрутить «нефтяную гайку» для России
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Необдуманное «закручивание гаек» в вопросе потолка цен на российскую нефть может привести к проблемам для самих инициаторов этой идеи. Поэтому в рамках санкций они сразу же предусмотрели послабления. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя вводимый США потолок цен на российскую нефть.
«Американцы понимают, что сильное давление на Россию приведет к нежелательным последствиям для самих США. В частости, это может спровоцировать теневые договоренности ряда стран с Россией. К примеру, операции по купле-продаже нефти могут обслуживаться вне долларовой юрисдикции. А услуги по судовому фрахту могут заказываться у альтернативных государств, что нанесет удар по судоходному бизнесу Запада», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если «перекрутить гайки», не оставив исключений, процесс перехода России к взаимодействию со странами Востока будет еще более быстрым. Американцы не хотят рисковать, вынуждая Москву ограничить поставки энергоносителей, иначе цены значительно вырастут, а действия Индии и Китая в таком случае предугадать невозможно», – указывает эксперт.
«Кроме того, отсутствие ограничений на переработанную нефть было достаточно предсказуемым. Невозможно запретить Индии или Турции экспортировать нефтепродукты, сделанные из российского сырья. У американского могущества есть свои пределы», – акцентирует собеседник.
«Также до конца не ясна ситуация с переходным периодом, который предлагают ввести европейцы. Ограничения по ценам не были указаны заранее, при этом танкер с нефтью идет полтора месяца. Люди, отправляющие нефть по морю, могли бы засомневаться в своей готовности участия в подобной торговле. До 5 декабря осталось несколько недель, а цена по прайс-кэпу до сих пор не объявлена. Неясен даже факт одобрения операции на той стороне пути», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, сроки переходного периода продлевают для того, чтобы компании успели приспособиться к новым условиям. А тот факт, что точные цифры до сих пор остаются не рассчитанными, говорит о качестве западной бюрократии», – считает Митрахович.
«Вместе с тем, исключения из правил есть и для ряда европейских государств. Например, для Болгарии и Хорватии. Стоит отметить, что Болгария изначально получила некоторые «поблажки» со стороны властей ЕС. Таким образом, уточнения Минфина США по ситуации с указанными государствами служат преодолению парадоксальной ситуации, когда указы Штатов и ЕС противоречат друг другу», – резюмирует эксперт.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В среду утром, стало известно, что мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России. Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара. Вместе с тем, отмечается, что игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
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Министр обороны Германии пообещала долгую войну на Украине
Министр обороны ФРГ Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине
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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в ходе выступления на мероприятии в Берлине призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели. По ее словам, следует ожидать, что эта война продлится еще месяцы. Министр обороны Германии заявила о необходимости позаботиться о том, чтобы у Украины были возможности выстоять, передает ТАСС.
Тем временем бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в интервью телекомпании CNN, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта.
По словам Джонсона, позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась. По словам бывшего британского премьера, представители правительства Германии в подкрепление своей позиции называли ряд весомых экономических причин.
Бывший глава британского правительства отметил также, что власти Франции до самого последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта. Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
В минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака
Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака
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Возобновление экспорта аммиака по проводу «Тольятти – Одесса» выгодно для всех сторон без исключения. Однако строить оптимистичные планы на воплощение такого сценария в жизнь пока рано. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин допустил возможность отгрузки аммиака через порт Одессы.
«Экспорт аммиака через территорию Украины и Одесский припортовой завод прекратился еще с началом спецоперации. Главное преимущество его возобновления по прежнему маршруту заключается в том, что поставки можно начать прямо сейчас», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«В противном случае аммиакопровод «Тольятти – Одесса» будет и дальше простаивать, а «Тольяттиазоту» для того, чтобы продать свою продукцию на экспорт, придется возить ее цистернами на Тамань, в Темрюк. И то после 2025 года, когда там завершится строительство порта для отгрузки аммиака», – отметил Лизан.
«В целом пока сложно сказать, будет ли реализована эта идея. Сам вопрос, по некоторым данным, был одним пунктов зерновой сделки, когда ее только заключили. Но Киев, как известно, отказывается брать на себя подобные обязательства», – отметил он.
«Схема, которая бы всех устроила, должна быть следующей: во время транзита по территории России этот аммиак является российским, на границе с Украиной переходит в собственность зарубежной компании, связанной с «Тольяттиазот». Далее она оплачивает транзит по территории Украины до Одесского припортового завода», – пояснил собеседник.
Кроме того, как отметил Лизан, «Киев неоднократно выдвигал различные дополнительные условия для запуска этого транзита». «Например, Зеленский просил выдать ему пленных боевиков из запрещенного в России «Азова» в обмен на запуск аммиакопровода», – сказал он.
«А недавно украинский президент выдвинул еще одно неадекватное условие в рамках обсуждения вопроса с транзитом аммиака – обмен пленных по схеме «всех на всех». Поэтому я не знаю, насколько с ним вообще можно о чем-то договориться, но более компетентно, наверное, должны ответить в Минобороны», – полагает экономист.
В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт Одессы.
Мазепин сообщил президенту, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки. В свою очередь российский лидер отметил, что «параметры, цифры известны, объемы понятны, выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен». «Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из Организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», – подчеркнул президент.
Кроме того, Мазепин рассказал президенту России о том, что строительство порта для отгрузки аммиака в Тамани идет опережающими темпами. «Объем инвестиций будет 50 миллиардов рублей. Сейчас там работает уже 500 строителей. Мы надеемся, что к концу 2023 года запустим порт в Тамани и будем обеспечены», – сказал он.
Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН после продления зерновой сделки намерена устранить барьеры на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.
По данным открытых источников, Россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов от поставок аммиака через Украину на Запад. 24 февраля производящая аммиак компания «Тольяттиазот» заявила о приостановке поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса» из-за событий на Украине.
Напомним, что 18 ноября зерновая сделка была продлена на 120 дней. Эту информацию подтвердил российский МИД. Кроме того, в ведомстве отметили, что Москва подчеркивала взаимоувязанный характер договоренностей по «украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта».
Накануне продления зерновой сделки зарубежные СМИ сообщали, что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса».
В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждал возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину, с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Москва продлила зерновую сделку.
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Российские войска остановили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
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Упреждающим огневым поражением на Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подразделения российских войск продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ у населенного пункта Павловка. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам.
Возле населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ликвидированы более 40 военнослужащих, три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.
На Купянском направлении огнем артиллерии сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под Новоселовским ЛНР. На этом направлении уничтожены более 30 военнослужащих, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Вольнянска Запорожской области, а также 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 144 районах.
Рядом с Николаевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Возле населенных пунктов Червонопоповка ЛНР и Вольнянск Запорожской области уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море, подытожили в оборонном ведомстве.
Юшков: России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть
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Сейчас США пошли по пути введения мягких ограничений на нашу нефть. Но если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться». Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новые детали соглашения США о введении потолка цен на российскую нефть.
«Вашингтон и страны G7 последовательно шли по пути смягчения санкций в виде потолка цен на российскую нефть. Причиной тому – опасения, что Москва действительно откажется поставлять энергоресурсы государствам, поддержавшим рестрикции», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Все понимают, что если Россия не найдет другие рынки сбыта освободившихся объемов, то она просто сократит экспорт. Об этом, кстати, на днях говорил Александр Новак, упомянув возможность сокращения экспорта», – отмечает собеседник.
«Такого сценария опасаются как США, так и ЕС. На рынке и без того наблюдается острый дефицит энергоресурсов. Если же Москва сократит экспорт, то стоимость всех марок нефти в мире значительно увеличится. И тогда наша страна при меньших объемах поставок получит столько же, сколько зарабатывала ранее», – рассуждает эксперт.
«На Западе, тем временем, импортеры начнут платить больше. С невероятной скоростью начнет раскручиваться инфляция. Для стабилизации обстановки придется поднимать ставки ФРС. Экономика перейдет к рецессии», – описал возможный сценарий Юшков.
«В связи с этим Вашингтон пытается предложить такие санкции, которые никак не сказались бы на рынке, а Москва их могла бы просто проигнорировать. Так мы можем увидеть отсутствие рестрикций в отношении покупателей российской нефти. То есть перевозить и страховать суда нельзя, а покупать – пожалуйста», – предполагает собеседник.
«При этом я не исключаю, что Вашингтон может попытаться таким образом подтолкнуть Россию, Индию и Китай к принятию предложенной системы потолка цен на топливо. Но нам ни в коем случае нельзя соглашаться на это», – призывает эксперт.
«Логика такая: когда ты соглашаешься на потолок, который тебя вроде как не ограничивает, Штаты могут его пересмотреть. И тогда с каждым таким пересмотром «стены и потолок» будут сужаться все больше. В результате ограничения могут ввести на все российские экспортные товары», – заключил Юшков.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее издание Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
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В Молдавии дали разъяснения по поводу «осевшего» на Украине газа
Вице-премьер Молдавии: Осевший на Украине газ является резервом Молдавии и будет оплачен
Оставшийся на территории Украины газ является резервом Молдавии, он будет оплачен, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
В своем Telegram-канале он отметил, что оставшийся объем газа на Украине является хранящимся на складе сбережением. Этот запас будет полностью оплачен Молдавией.
По его словам, в хранилище Молдавии уже имеется более 200 млн кубометров газа.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
В офисе Зеленского дали прогноз об отсутствии света на Украине неделями
Отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее Ермак принял участие в запуске проекта помощи европейских городов по поставке генераторов на Украину. Он добавил, что помощь позволит стране пережить сложную зиму.
«Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ермак добавил, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, а именно трансформаторы, автоматические выключатели, реле и зарядники.
Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны при наличии возможности выехать с ее территории на зиму.
Также украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены в результате ракетных ударов по инфраструктуре.
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Британия решила передать Украине вертолеты Sea King
The Times: Британия передаст Украине три снятых с вооружения вертолета Sea King
Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King, сообщили СМИ.
Как сообщила The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, это будет первая поставка Британией пилотируемых летательных аппаратов, передает ТАСС. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву, в которую также входят 10 тыс. артиллерийских снарядов.
Издание отметило, что десять украинских экипажей уже прошли программу подготовки на вертолетах, снятых с вооружения в Британии в 2018 году.
Отметим, что первый полет опытного образца S-61/SH-3 Sea King состоялся 11 марта 1959 года. За время войны во Вьетнаме северовьетнамцы уничтожили 8 американских вертолетов SH-3 и 25 модернизированных CH-3. По техническим причинам и ошибкам пилотов было потеряно 12 SH-3 и 9 CH-3.
Ранее Испания решила передать Киеву 20 бронетранспортеров М-113 времен Вьетнамской войны.
В России оценили признание Джонсона о разногласиях в НАТО по Украине
Политолог Корнилов: Джонсон признал собственную вину в затягивании конфликта на Украине
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Борис Джонсон по сути подтвердил, что является главным подстрекателем продолжения боевых действий на Украине, а Франция и Германия в этой ситуации поддались давлению Лондона и Вашингтона вопреки своим национальным интересам. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее экс-премьер Британии заявил, что Германия рассчитывала на быстрое военное поражение ВСУ по экономическим соображениям.
«Очевидно, что Борис Джонсон стал более разговорчив, оказавшись в отставке. Он по сути признал, что обстрелы Донбасса все восемь лет велись не просто с ведома, а при участии стран ЕС и НАТО. Мы об этом говорили каждый день, но на Западе этого старались не признавать», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, экс-премьера Британии, похоже, «потянуло на мемуары, вот он и начал делиться такими фактами». «Важный момент в этом интервью заключается в том, что Джонсон фактически подтвердил очень глубокий раскол внутри «Большой семерки», Евросоюза и НАТО по конфликту на Украине. Здесь сразу видно, у кого какие интересы были в реальности», – полагает Климов.
Политолог и историк Владимир Корнилов также отметил, что многие страны Европы действительно понимали две вещи: неспособность Украины сопротивляться сколь угодно долго своими силами и нежелание европейцев вовлекаться в военный конфликт, склоняясь в пользу переговоров.
«Но все мы помним, кто тогда лег костьми, чтобы не допустить реализации предварительного соглашения. Это был лично Борис Джонсон. Он сначала позвонил, а потом и приехал к Владимиру Зеленскому, чтобы убедить его в том, что нельзя заключать мир с Россией и что украинцы должны погибать до последнего», – отметил Корнилов.
«Так что в этом плане Джонсон, по сути, открывает очевидную истину – именно он стоит за той кровью, за смертями украинцев, которые мы видим сейчас. Это ни Германия, ни Франция, ни кто-либо еще, а лично Джонсон и Британия виновны», – добавил он.
С другой стороны, как считают эксперты, Джонсон подтвердил размывание суверенитета Франции и Германии, которые под давлением Лондона и Вашингтона ввязались в конфликт вопреки своим национальным и прежде всего экономическим интересам.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN заявил, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Власти Франции, по его словам, до последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта.
«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы всё это закончилось быстро, а Украина рухнула», – добавил экс-премьер.
Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
При этом накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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В Киеве и ряде городов Украины начались перебои с водоснабжением и связью
СМИ сообщили о перебоях с водой и связью в Киеве и ряде городов Украины
В ряде украинских городов начались перебои с водой и мобильной связью, сообщили украинские СМИ.
По данным издания «Вести», о проблемах уже сообщили власти и жители Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова и других городов.
Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены.
По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.
Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов.
Кроме того, без электроэнергии осталась часть Молдавии вместе с Кишиневом, а также Приднестровье. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры.
15 ноября сообщалось, что в части молдавских районов пропало электричество, это произошло после прекращения поступлений из Румынии.
Юшков: Газовые махинации Кишинева с Киевом разозлят молдаван
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Молдавия могла заключить с Украиной негласное соглашение и продавать им часть того газа, который шел из России. Если об этом узнают молдаване, это вызовет волну недовольства из-за внутреннего дефицита топлива в стране. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Молдавия подтвердила оседание российского газа на Украине. Киев информацию отвергает.
«Такое ощущение, что Молдавия просто перепродавала тот газ, который Газпром обозначил как «оседающий на Украине». Причем, Кишинев мог заключить непубличное соглашение с Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что нам ничего неизвестно о состоянии добывающей отрасли на Украине, а также об уровне потребления. До начала СВО стране было необходимо 30 млрд кубов, в то время как добыча составляла 20 млрд кубов», – напомнил собеседник.
«И если сейчас разрыв усилился, то им наиболее выгодно купить топливо у Молдавии, тем более в первом и четвертом кварталах цены привязаны к нефти, а не к спотовому рынку. И тогда стоимость составляет ниже тысячи долларов за тысячу кубов. Если же Украине нужно официально что-то импортировать, то привязка будет именно к спотову рынку, а это очень дорого», – продолжил он.
«При этом я не исключаю, что у Молдавии в контракте прописан запрет на реэкспорт. Именно поэтому они скрыли свои махинации от Газпрома. Конечно, Кишинев мог просто хранить свои запасы на Украине, но тогда совершенно не понятно, зачем это делать в нынешних условиях, когда в Молдавии и так наблюдается дефицит», – рассуждает Юшков.
«Примечательно, что Молдавия уже ввела ограничения внутри страны на подачу газа. И если выяснится, что при внутренних ограничениях власти просто пытались заработать, то это вызовет бурю негодования среди населения и разозлит молдаван вплоть до протестов», – уверен эксперт.
«При таком раскладе Газпрому было бы выгодно сократить прокачку именно на Молдавию, а высвободившиеся объемы перенаправить на Австрию. Это выгодно еще и потому, что в Европе идет привязка к спотову рынку, то есть мы еще и дополнительно заработаем. Как мне кажется. «додавливать» Молдавию Газпром сейчас не будет из-за потенциальных проблем с Приднестровьем», – заключил Юшков.
Ранее Украина опровергла оседание на своей территории российского газа, предназначавшегося Молдавии. Как заявили в компании «Оператор ГТС Украины», весь объем топлива, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.
В свою очередь вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале подтвердил оседание российского топлива на подконтрольных Киеву территориях.
«Те объемы газа, которые Газпром называет оставшимися в Украине, – это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», – сообщил политик.
Он также отметил, что в Молдавии в хранилищах находится более 200 млн кубометров газа. «Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы боремся за свою энергетическую независимость», – подчеркнул Спыну.
Кроме того, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заверил, что Молдавия умышленно оставило газ на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что компания каждый день отправляет украинским операторам информацию о фиксированном объеме газа, который необходим в течение суток.
«Молдовагаз» не могла отдать на хранение ненужный в данный момент газ и отказаться от поставки Газпрома, так как это могло повлечь за собой дефицит газовых поставок в будущем.
Накануне Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом». В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.
При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разъяснила, почему этими шагами Украина пытается заставить Россию перекрыть газовый вентиль.
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