Песков: Несмотря на все сложности, Армения остается в ОДКБ

Песков заявил о планах Армении остаться в ОДКБ, несмотря на все сложности

Армения останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков после саммита организации.

«Мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата, востребованность и жизнеспособность ОДКБ», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее лидеры ОДКБ на переговорах обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Он указал, что согласовать удалось не все, есть нюансы.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.