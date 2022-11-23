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В Венгрии поддержали призыв к ЕК отменить санкции против России
Местные власти в Венгрии поддержали призыв к ЕК отменить санкции против России
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Большинство представителей местных властей в Венгрии поддержали призыв отменить санкции против России, с которыми Ассоциация венгерских городов обратилась к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.
Об этом заявил глава ассоциации Карой Сита, являющийся мэром Капошвара – города на юго-западе страны, передает ТАСС.
Письмо была направлено фон дер Ляйен в начале октября. В нем отмечается, что санкционная политика не достигла целей, страдают от нее те, кто санкции вводил, – Евросоюз.
«К этой инициативе присоединились более 80% муниципалитетов Венгрии, или 2551 местный орган власти», – процитировало Ситу информационное агентство МТИ.
Руководитель ассоциации указал, что среди тех, кто поддержал призыв к отмене санкций, нет мэра Будапешта Гергея Карачоня, который был избран на свой пост как кандидат от оппозиционных партий.
Ранее госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал ложью утверждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что санкции не были направлены на прекращение российской спецоперации.
«Москвич» запустил серийное производство кроссовера
«Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3»
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Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу: на предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».
Серийную сборку открыли вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
Автомобиль представляет собой модель кроссовера, он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л. с., 210 Н•м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.
«Приоритетом станет производство электрических автомобилей на собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации компонентов», – отметил Мантуров.
Запуск полномасштабного производства на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тыс. человек, подчеркнули в Минпромторге.
«Задача до конца 2023 года – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков. Следующим этапом будет создание своей универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства запланирован на конец 2025-го», – сказал Мантуров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства. Директором завода стал замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.
Минобороны отреагировало на сообщения о «договоренности» Герасимова с главой военного комитета НАТО
Минобороны: Информация о некой «договоренности» между Герасимовым и главой военного комитета НАТО является вымыслом
Сообщения о заключении некой «договоренности» между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу передвижения судов в Черном море являются вымыслом, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что никаких контактов Герасимова с главой Военного комитета альянса или другими его представителями в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Ранее СМИ сообщали, что Герасимов и Бауэр якобы заключили соглашение по вопросу передвижения судов в Черном море и возле него.
Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
Общественный деятель Мороз: Российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, сообщил общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.
По его словам, ВС России наносят удары по скоплениям ВСУ и военным объектам в Херсоне, по гражданским объектам огонь не ведется, передает ТАСС.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.
Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
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Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.
Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.
В Киеве произошла серия взрывов
В Киеве прогремели несколько взрывов
В украинской столице прогремела серия взрывов, начались перебои со светом и водой, об этом сообщили несколько украинских изданий.
В части левобережных районов Киева после взрывов наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава города Виталий Кличко сообщил, что повреждения получил инфраструктурный объект.
В среду во всех подконтрольных киевским властям регионах объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Одесской области.
Глава генштаба ВС Чехии призвал готовиться к полномасштабной войне с Россией
Глава генштаба ВС Чехии Карел Ржека: Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии
Глава генштаба вооруженных сил Чехии Карел Ржека заявил, что стране необходимо поддерживать полный уровень боевой готовности на случай крупномасштабной войны против сильного противника.
По его словам, задача ВС Чехии на следующий год заключается в необходимости поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности, передает ФАН.
По мнению Ржеки, гипотетическая война в Европе стала реальностью, а в случае столкновения России и НАТО чешская армия сразу же примет в этом участие.
Ранее большинство депутатов нижней палаты чешского парламента поддержали резолюцию, в которой характеризуется «нынешний российский режим как террористический».
Опубликованы первые кадры применения зарубежной РСЗО TRLG-230 силами ВСУ
В Сети опубликован видеоряд, где ВСУ эксплуатируют зарубежную технику боя РСЗО TRLG-230
Украинские военнослужащие впервые за время спецоперации использовали новую установку залпового огня, предположительно, РСЗО TRLG-230, заметили украинские СМИ.
На кадрах может быть турецкая РСЗО TRLG-230 с дальностью стрельбы до 70 км. Они также имеют максимальную точность поражения при применении лазерной подсветки целей беспилотниками «Байрактар», передает ФАН со ссылкой на военных корреспондентов.
Ранее российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.
Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников
Три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он напомнил об атаке киевского режима, совершенной семь лет назад 22 ноября. Тогда Киев подорвал ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. По мнению губернатора, сегодняшняя атака была проведена Киевом в память о тех событиях.
«Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», – написал Развожаев в Telegram-канале. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
Ранее он сообщал, что в Севастополе работают средства ПВО, которые сбили два украинских беспилотника.
SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
СМИ: SpaceX Илона Маска потребовала от украинской «Старлинк» прекратить использовать бренд
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Компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» и на Укрпатент с требованием прекратить действие торговой марки, сообщило украинское издание «Экономическая правда».
По его информации, украинский бренд «Старлинк» зарегистрирован в 2011 году, уточняется, что компания занимается IT-услугами. Между тем, спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink, передает ТАСС.
Ранее из-за недостаточного финансирования на Украине с 24 октября отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX.
Напомним, в октябре Илон Маск заявил, что его компания не может и дальше платить за работу Starlink на Украине. СМИ сообщали, что SpaceX призвала власти США взять финансирование на себя. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. По словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено.
В Астане призвали Москву отреагировать на негативные высказывания о Казахстане
Замглавы МИД Казахстана Василенко потребовал отреагировать на высказывание российского политолога
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Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что негативные мнения о республике, которые высказываются российскими экспертами в эфире телеканалов, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России.
В соцсетях в Казахстане распространяется запись фрагмента ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», один из гостей которого, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам «обратить внимание, что следующая проблема – это Казахстан», потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине, передает РИА «Новости».
По словам Василенко, подобные заявления не отражают официальной позиции России, наносят ущерб традиционно тесным отношениям двух стран и заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.
Артистка Попова заявила о криминальной версии смерти актера Старостина
Заслуженная артистка Попова: Актера Старостина перед смертью избили, сломав шесть ребер
Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заслуженную артистку РСФСР Нину Попову.
Александр Старостин умер 21 ноября на 72-м году жизни. Актер запомнился зрителям по ролям в фильме «А зори здесь тихие» и сериале «Следствие ведут знатоки», передает РИА «Новости».
По словам Поповой, Старостина нашли «с шестью сломанными ребрами», одно из ребер попало в легкое. Перед смертью, причина которой не сообщается, актер находился в коме. По словам Поповой, около полутора недель назад он был сильно избит.
Маск обвинил Associated Press в распространении лжи о ракетах в Польше
Американский предприниматель Маск обвинил Associated Press в публикации лжи о падении в Польше якобы российских ракет
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Американский предприниматель Илон Маск обвинил Associated Press в распространении полностью выдуманных сведений о падении в Польше якобы российских ракет.
В ходе спора о блокировке пользователей с левыми взглядами Маск заявил, что не блокировал в соцсети Twitter даже «крайне левые» аккаунты, которые «извергают абсолютную ложь». Он добавил, что не блокировал даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные угрозы эскалации военных действий, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что Associated Press уволило журналиста, который написал, что на востоке Польши якобы упали «российские ракеты». Отметим, в Associated Press все же признали, что упавшая на территории Польши ракета была запущена украинскими военными.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
В Воронеже ФСБ ликвидировала группу диверсантов
ФСБ в Воронеже ликвидировала застигнутых врасплох у тайника диверсантов
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Главу диверсионной группы и двух его сообщников уничтожили в Воронеже при попытке задержания, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Группа диверсантов – сторонников украинских националистов – намеревалась провести диверсии на военных и энергетических объектах, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ходе задержания главарь и члены его группы были застигнуты врасплох, они извлекали «средства террора» из тайника на окраине города. Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и ответными действиями были уничтожены.
В результате столкновения никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал.
При обысках на месте происшествия нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра и средства конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию.
В начале ноября в Екатеринбурге задержали подозреваемого в подготовке теракта в военкомате, возбуждено уголовное дело.
Британские военные корабли начали выходить из строя из-за потепления
Daily Telegraph: Двигатели кораблей британских ВМС выходят из строя из-за потепления мирового океана
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Повышение температуры воды в мировом океане провоцирует сбои в работе двигателей кораблей британских ВМС, сообщили СМИ.
Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на куратора по вопросам борьбы с климатическими изменениями в минобороны Соединенного Королевства Ричарда Ньюджи, морская вода, которая по идее должна охлаждать двигатели, при высоких температурах создает «эффект термоодеяла», приводящий к поломкам, что особенно проявляется, когда температура достигает 38-40 градусов, передает ТАСС.
Ранее британские парламентарии высказывали предположение, что технические особенности многих кораблей королевских ВМС не позволяют выполнять длительные миссии в теплых водах. Ньюджи также считает, что британские порты могут оказаться не готовы к повышению уровня мирового океана на 10 метров из-за таяния ледников. Он привел в пример порт Стэнли, административный центр Фолклендских островов, который пострадал от подъема уровня моря.
Эксперты пришли к выводу, что повышение температур, связанное с изменением климата, может помешать учениям, особенно в жарких регионах, например, на Кипре, где размещен британский военный контингент. В районах с умеренным климатом количество дней, непригодных для учений, увеличится на 100% к 2040 году.
Напомним, новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.
Луговой поблагодарил ЦРУ за честность в отношении России
Андрей Луговой: ЦРУ нужны не носители секретов, а агенты влияния в российских органах власти
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США попытаются усадить на руководящие посты заранее подготовленных «тихушников», чтобы после окончания СВО с новой силой вести подрывную деятельность внутри России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя заявление замдиректора ЦРУ о том, что спецслужба намерена вербовать недовольных СВО россиян.
«Я бы назвал заявление Дэвида Марлоу старой песней о главном. Правда, в этот раз позиция чуть ли не впервые была обозначена так открыто. Так что браво за честность», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.
«В целом подобная практика больше свойственна Великобритании, которая на протяжении многих лет формировала сеть агентов влияния по всему миру. Теперь к этому процессу активно подключается Вашингтон», – отмечает собеседник.
Парламентарий также уверен, что «ЦРУ не нужны носители секретов, высокопоставленные сотрудники, дипломаты, военные или спецслужбисты». «Они будут искать простых людей, которые более-менее образованы и готовы пройти дополнительное обучение в Штатах или Британии», – поясняет он.
«Затем этих агентов вернут в Россию, чтобы они среди своих же родственников, друзей, товарищей и коллег распространяли всем известные «западные ценности». Кроме того, такие перебежчики и «тихушники» в скором времени могут начать подниматься по карьерной лестнице», – отмечает депутат.
«ЦРУ ищет недовольных, чтобы потом, когда и если у них появится такая возможность, «раздать» им важные посты в муниципальных, городских, региональных и федеральных органах власти. Ведь они понимают, что мы победим на Украине. И тогда Запад начнет новую волну подрывной деятельности против России. Вместе с тем мы тоже понимаем их планы и в полной мере готовы противодействовать замыслам США», – заключил Луговой.
Накануне замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу открыто заявил, что агентство намерено вербовать недовольных спецоперацией россиян. «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от спецоперации отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», – приводит слова Марлоу газета Тhe Wall Street Journal.
Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* (запрещена в России) собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
Однако это далеко не первый случай, когда западные спецслужбы пытаются вербовать россиян на фоне проведения спецоперации. Так, в мае Washington Post сообщила, что ЦРУ распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы из России могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными».
В частности, разведуправление рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер. «Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Тогда эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, напомнили, что даже такие способы скрыть свою личность не гарантируют анонимности, а сама попытка передачи секретной информации является серьезным нарушением закона.
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