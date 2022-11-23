Россия, Иран и Турция заявили о необходимости выполнения договоренностей по Сирии

Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии

Либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за топливо, которое она получает через Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома о том, что на Украине оседает российский газ, предназначавшийся Молдавии.

«Это довольно запутанный клубок противоречий. У Газпрома есть давний конфликт с Молдавией. И наша компания уже сократила объемы поставок в республику, ссылаясь на то, что не в состоянии выполнить в полной мере все заявки со стороны молдавских потребителей», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Проблема в том, что у Газпрома не хватает мощностей для доставки газа конечным покупателям, из-за чего европейские компании недополучают часть российского газа. Причиной тому проблемы с «Северными потоками». Сначала – с турбинами, а затем – с диверсиями. Газопровод «Ямал – Европа» тоже не используется, поскольку Польша национализировала долю Газпрома в нем», – напомнил собеседник.

«И Газпром, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не может в полной мере обеспечивать Европу. Это же было сказано и конкретно «Молдовагазу». Примечательно, что к транзиту в сторону Австрии вопросов нет. Вероятно, претензии есть именно к участку, ведущему в Молдавию», – отметил эксперт.

«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался. Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным», – объясняет Юшков.

«Вероятнее всего, сейчас на Украине есть серьезные проблемы с добычей ресурсов, и наши удары по энергетической инфраструктуре приводят к снижению добычи топлива. Надо бы, конечно, дождаться официального заявления Киева по этому поводу. Но, скорее всего, они как обычно во всех проблемах обвинят Москву», – предполагает собеседник.

«Если рассматривать эту ситуацию как попытку надавить на Кишинев, то не совсем понятно, зачем тогда приплетать к этой истории украинский транзит. Ведь мы можем просто отказаться от поставок топлива в Молдавию, поскольку она даже по предыдущему контракту не расплатилась, а он закончился в сентябре прошлого года», – рассуждает эксперт.

«Новый договор был заключен, но по старому так никто и не платит. Молдавия, судя по всему, надеется, что аудит, о котором они так просят, позволит им либо заплатить меньше, либо вовсе не погашать долг в 700 млн долларов. И чисто теоретически мы могли бы просто не поставлять топливо, пока республика не оплатит все счета», – говорит он.

«Но тогда возникает проблема со снабжением Приднестровья, поскольку с точки зрения транзита – это одно и то же направление. Это же касается снабжения газом Молдавской ГРЭС в Днестровске, которая обеспечивает электроэнергией и саму Молдавию, и Приднестровье. Вероятно, по этой причине мы до сих пор не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы», – заключил Юшков.

Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».

В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.

В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.

По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.

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