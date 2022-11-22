Песков рассказал о нюансах в подходах по Сирии у России и Турции

Песков: Нюансы в подходах по Сирии у России и Турции конструктивно обсуждаются

Россия и Турция имеют нюансы и иногда разногласия в делах, связанных с обеспечением безопасности в Сирии, но Москва и Анкара обсуждают их открыто и конструктивно благодаря дружественным отношениям между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российская сторона якобы не выполнила обязательства «по очистке» Сирии от курдских вооруженных формирований по договору 2019 года. По его словам, есть нюансы в подходах России и Турции по ситуации в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены, но все разногласия открыто и конструктивно неоднократно обсуждались благодаря дружественным отношениям между странами, передает РИА «Новости».

Песков также подчеркнул, что Россия понимает обеспокоенность Турции по безопасности, связанную с ситуацией в Сирии, но призывает все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки в целом.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по Сирии, чтобы не допустить эскалации.

Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России.