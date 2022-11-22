Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро

Президент России Владимир Путин вспомнил о последнем разговоре с Фиделем Кастро, он рассказал, что Кастро говорил о вещах, созвучных времени.

«В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени – времени становления многополярного мироустройства... О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», – сказал Путин на встрече с кубинским лидером, сообщает ТАСС.

Ранее Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Монумент изготовлен из бронзы, художественная подготовка велась около полугода. Памятник высотой три метра, его внешний вид, по замыслу авторов, должен демонстрировать героический путь активного человека, отстаивавшего права и свободы людей в своей стране. Памятник расположили на одноименной площади в столичном районе Сокол.