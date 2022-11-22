ЕР доставила в херсонский поселок лекарственные наборы

В поселок Железный Порт Херсонской области привезли специальные лекарственные наборы, их доставили участники гуманитарной миссии «Единой России», сообщил глава миссии в регионе, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«Мы побывали в пунктах временного размещения в районах Херсонской области и других регионах России. Пообщались с проживающими там херсонцами, узнали, чего не хватает и какая помощь нужна. В нескольких ПВР, в том числе и в Железном Порту, люди жаловались на отсутствие или недостаток медикаментов. Исправили эту ситуацию. Передали специальные лекарственные наборы в сельский медпункт, чтобы нужные препараты при лечении могли получить не только жители ПВРов, но и всего населенного пункта», – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В составе наборов есть как самые простые препараты, так и лекарства узконаправленного действия. Особое внимание уделили средствам от простуды и гриппа.

Сформированы специальные наборы по запросам эвакуированных жителей и фельдшеров. В них вошли витамины, обезболивающие, жаропонижающие, успокоительные, сердечные препараты и прочее.

«Сейчас многие приходят с простудными заболеваниями. Насморк, кашель – частые явления. Также в селе много пожилых людей, которым нужны специальные лекарства. К сожалению, многих не хватает, поэтому наборы, которые нам сегодня привезли, очень кстати. Шесть огромных пакетов с лекарствами, в них есть даже системы для капельниц. Будем оказывать помощь и выдавать людям медикаменты по мере необходимости», – поделился фельдшер.