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В Подмосковье решили инвестировать в импортозамещение 140 млрд рублей
В Подмосковье решили в ближайшие годы инвестировать в импортозамещение 140 млрд рублей
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В Московской области до конца 2025 года планируется воплотить свыше 100 проектов по импортозамещению, объем инвестиций составит порядка 140 млрд рублей, сообщили в региональном правительстве.
«Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже – 130. Приятно, что большая часть – не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», – цитирует главу Московской области Андрея Воробьева Ura.ru.
В этом году в области заработали 14 проектов по импортозамещению, в Балашихе заработало производство комплектующих взлетно-посадочных устройств для самолетов. Предприятие АО «Ретиноиды» начало производство лекарственных и косметических средств, фармацевтических субстанций. В Мытищах началось производство кабеля для судов, предназначенных к эксплуатации в экстремальных условиях.
В 2022 году власти рассчитывают открыть еще семь разных производств, в том числе производство трубопроводной арматуры, производство пищевой пленки с уникальной технологией художественной печати и создание оборудования для добычи нефти и газа.
Воробьев указал, что в 2022 году размер инвестиций оценивается в 9,4 млрд рублей.
«У нас также есть история с проектами импортозамещения на федеральном уровне. Минпромторг определил 12 приоритетных отраслей, по которым создал перечень продукции критического импорта. Сформировано 162 проекта со всей страны, от Подмосковья мы инициировали включение 20 проектов», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Берлин объяснил обращение Шольца к Путину на ты
Представитель кабмина Германии Хебештрайт сообщил, что Шольц при общении с Путиным обращается к президенту России на Вы
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, почему, призывая прекратить спецоперацию на Украине, канцлер Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину на ты.
Хебештрайт заверил, что Шольц с Путиным общаются «не на ты, а на Вы». Обращение на ты, по мнению Хебештрайта, было риторической фигурой. Он также призвал не «выносить никаких суждений» из-за того, что Шольц несколько раз называл Путина только по фамилии, без упоминания должности, передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20, а также заявил, что собирается продолжить диалог с главой Российского государства.
СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
RT сообщил об опеке американцев над расстрелявшей российских пленных бригадой вооруженных сил Украины
Российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов, сообщил бывший украинский солдат.
Бывший украинский солдат служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, когда украинцы казнили его отца. Он рассказал, что бойцов бригады, которая базируется во Львове, учили ненавидеть все русское. Делалось это задолго до начала спецоперации, когда бригаду «под опеку взяли американские войска». Сообщается, что обучением и «политическим промыванием мозгов» занимались морпехи из США, передает RT.
Напомним, в интернете опубликовали видеозаписи с расправой украинских военных над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что бойцы вооруженных сил Украины расстреляли более 10 россиян выстрелами в голову.
СК может возбудить второе дело против знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
Следователи Следственного комитета (СК) России дадут правовую оценку высказываниям экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, сообщили в пресс-службе СК.
В Telegram-канале СК отмечается, что речь идет о высказываниях, сделанных в интервью украинскому YouTube-каналу. Высказывания были «направлены против Вооруженных сил России»
Ранее против участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.
По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае Басманный суд заочно арестовал Аскерова.
Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ
Читателей Bild шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ Хабека в 400 тысяч евро
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Читатели газеты Bild активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тыс. евро.
Bild пишет, что с лучшим кандидатом на должность заключат контракт на четыре года и заплатят 400 тыс. евро. В задачи фотографа будет входить сопровождение политика как в зарубежных поездках, так и в поездках по стране, передает РИА «Новости».
«Очень плохой и алчный человек. Команда Хабека отчаянно пытается улучшить его имидж с помощью самого дорогого фотографа. Пусть делают, что хотят, но не на мои деньги!» – написал один комментатор.
«Это величайшая наглость! Нет денег на бедных людей, но если дело касается удовлетворения своих «скромных» нужд, то неожиданно появляются миллионы», – возмутился один из пользователей.
«Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер тратит миллионы на личного фотографа», – отметил читатель.
«Подиум или политика... решать Хабеку. Он может записать себя в модели. Жители Германии будут ему признательны, поскольку он абсолютно не компетентен в качестве вице-канцлера», – поделился мнением четвертый пользователь.
«Пусть уступит место людям с мозгами и платит из своего кармана за этого фотографа», – подытожили участники обсуждения.
Ранее Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.
Британский наемник рассказал об отношении к раненым в ВСУ
Британский наемник Шариф: У ВСУ нет обезболивающих
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф.
Выходец из Бристоля месяц назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. По словам британца в интервью Bild, его подразделение попало в засаду, передает РИА «Новости».
По словам Шарифа, у ВСУ нет обезболивающих, вертолета или спецотряда для эвакуации раненых, которые полностью предоставлены сами себе. Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам.
Ранее в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск.
Польша отменила штрафы Газпрому и строившим «Северный поток – 2» компаниям
Газпром и европейские партнеры добились отмены наложенных Польшей штрафов из-за «Северного потока –2»
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Польский суд отменил решение о наложении штрафов на Газпром и европейских партнеров по строительству «Северного потока – 2», сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.
В сообщении регулятора говорится, что производство против Газпрома и пяти компаний за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» без необходимого согласия главы UOKiK, было начато в мае 2018 года, два года спустя были наложены финансовые штрафы, передает РИА «Новости».
Предприниматели обжаловали это решение, суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение.
Напомним, в 2020 году польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов по делу «Северного потока – 2», а европейских партнеров проекта Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall – на общую сумму в 61 млн долларов.
В мае Газпром обратился в польский суд с ходатайством приостановить рассмотрение антимонополного штрафа в размере 50 млн евро на российский холдинг по делу о «Северном потоке – 2».
В июне 2020 года Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».
После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».
Кроме того, один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» Shell также подала апелляцию на решение польского регулятора UOKiK, обвинившего Газпром и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта.
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Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
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Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».
Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.
«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.
Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Венгрия обвинила Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер обвинил Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
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Утверждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что санкции не были направлены на прекращение российской спецоперации, являются ложью, заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
По словам Менцера, «это поражает», но Боррель солгал. Менцер заявил в Facebook*, что санкциями ЕС хотел «положить конец» конфликту на Украине, но попытка провалилась, а Боррель стал «отрицать то, о чем ранее говорила служба, которую он возглавляет», передает ТАСС.
Менцер заявил, что Венгрия против новых санкций к России, так как та зарабатывает на продаже нефти и газа, а ЕС «платит санкционную надбавку за энергоносители и страдает от санкционной инфляции».
Напомним, Боррель заявлял, что ЕС «никогда не говорил, что санкции должны остановить» конфликт на Украине. По его версии, они ослабляют экономику России и ее военные возможности. На прошлой недел он сказал, что Евросоюз не готов пока обсуждать очередные санкции против России.
В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
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Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.
Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».
Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.
Востоковед: Претензии Эрдогана к Москве по сирийским курдам высказаны не по адресу
Востоковед Семенов: Курды на севере Сирии подчиняются США, а не России
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Россия несет ответственность за север Сирии, но курды не подчиняются Москве, поэтому претензии президента Турции к России не совсем обоснованы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики.
«Слова Эрдогана об ответственности России за операцию Турции в Сирии и Ираке верны лишь отчасти. Дело в том, что в Сочинском меморандуме от 2019 года действительно четко сказано, что курдские формирования отрядов народной самообороны должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны приграничной полосы. Но они там до сих пор остались. Вместе с тем в этих соглашениях нет ни слова об Ираке», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Собеседник также призвал учитывать позицию США по этому вопросу. «Москва не может отвечать за те курдские формирования, которые фактически вышли из соглашений и перешли обратно под эгиду Вашингтона», – акцентирует он.
«Изначально США планировали выйти из Сирии, после чего леворадикальные курдские формирования стали просить поддержки у России. Москва была готова оказать определенное содействие, но курды должны были выполнить определеннее обязательства. И как только Трамп, будучи президентом США, передумал, леворадикальные курдские формирования также изменили свою позицию», – напоминает эксперт.
«Вероятно, заявление Эрдогана продиктовано тем, что Сочинский меморандум – это документ, в котором ясно прописаны требования и условия. А соглашения с США не имеют такой четкой фактуры. Других объяснений желанию переложить ответственность именно на Москву просто нет», – заключил Семенов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за проведение Турцией операции в Сирии и Ираке лежит на России. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают». «Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции. Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
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Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины
Ольга Бузова заявила, что больше не слушает рэпера Моргенштерна
Телеведущая Ольга Бузова назвала рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом) предателем Родины и заявила, что не слушает его песни.
Видеоролик с заявлением Бузовой опубликовал Telegram-канале SHOT, она сообщила, что больше не слушает рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом в России), потому что певец предал Родину, передает Лента.ру.
Напомним, рэпер Моргенштерн* попал в список иностранных агентов в начале мая.
В апреле в отношении рэпера было возбуждено новое административное производство по делу о пропаганде наркотиков с помощью татуировок, его передали в суд. Позднее суд оштрафовал музыканта на 100 тыс. рублей, после чего рэпер покинул Россию.
Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика
Расстрелявший российских безоружных пленных военнослужащих в Макеевке украинский националист, предположительно, уничтожен, об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
Уничтоженным боевиком оказался старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ФАН со ссылкой на украинские медиа.
Однако официального подтверждения этим данным нет.
В интернете разместили несколько видеозаписей с убийством безоружных российских пленных. Минобороны России заявило, что украинские военные расстреляли более 10 военнопленных выстрелами в голову.
Экс-военнослужащий ВСУ заявлял, что их убили бойцы 80-й бригады ВСУ, которая якобы плотно работает с Североатлантическим альянсом и находится «под опекой» американских морпехов.
Санду призвала ЕС ввести санкции против граждан Молдавии
Санду призвала ЕС включить в санкционный список молдавских оппозиционных политиков
ЕС должен последовать примеру США и включить в санкционный список молдавских оппозиционных политиков, заявила президент Молдавии Майя Санду.
Санду сказала, что эти политики стремятся дестабилизировать ситуацию в Молдавии и регионе, поэтому против них надо ввести санкции. Она обвинила оппозиционных политиков в воровстве государственных средств и назвала их высокопоставленными коррумпированными преступниками. По словам Санду, эти политики создают угрозу для стабильности и демократии.
По ее версии, одна из таких групп якобы «напрямую финансируется из России». Санду сказала, что Москва желает «отомстить» Кишиневу за поддержку Украины и «европейский выбор», передает ТАСС.
Напомним, власти Молдавии решили узаконить санкции США против молдавских граждан. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции США против молдавских граждан попыткой повлиять на российско-молдавские отношения.
В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной
Губернатор Белгородской области заявил о формировании засечной черты на границе с Украиной
Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту из-за многочисленных обстрелов, ведется большая работа по укреплению рубежей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков заявил, что область готовится к различным вариантам развития событий, поэтому с апреля активно укрепляются рубежи, речь идет о формировании белгородской засечной черты, передает ТАСС.
«Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства Российского, поэтому это продолжается и сейчас», – отметил губернатор.
Гладков также заявил, что не сообщает подробностей, чтобы информацию не отследил противник.
Ранее ВС России уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области.
В конце октября Гладков сообщал, что жителей Шебекина Белгородской области временно отселили из опасных зон на одну из баз отдыха.
До этого сообщалось, что группу украинских диверсантов задержали в Белгородской области, они прошли подготовку на территории одной из европейских стран.
Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях
Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах российских сил на Павловском и Угледарском направлениях
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
По его словам, на направлении Угледара и Павловки заметны движение и определенные успехи, передает ТАСС.
По его словам, на марьинском направлении работает авиация и тяжелая артиллерия, и подразделения также добиваются успеха, даже с учетом того, что идут городские бои, передает РИА «Новости».
Пушилин констатировал, что ситуация на краснолиманском направлении остается сложной, поскольку противник ежедневно пытается силами разного количества с применением тяжелой техники находить какие-то бреши, но на данный безуспешно.
Он уточнил, что на авдеевском направлении отражены атаки ВСУ. Продолжается работа в направлении Артемовска и Соледара.
Ранее Пушилин отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.