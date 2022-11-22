В Подмосковье решили инвестировать в импортозамещение 140 млрд рублей

В Подмосковье решили в ближайшие годы инвестировать в импортозамещение 140 млрд рублей

В Московской области до конца 2025 года планируется воплотить свыше 100 проектов по импортозамещению, объем инвестиций составит порядка 140 млрд рублей, сообщили в региональном правительстве.

«Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже – 130. Приятно, что большая часть – не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», – цитирует главу Московской области Андрея Воробьева Ura.ru.

В этом году в области заработали 14 проектов по импортозамещению, в Балашихе заработало производство комплектующих взлетно-посадочных устройств для самолетов. Предприятие АО «Ретиноиды» начало производство лекарственных и косметических средств, фармацевтических субстанций. В Мытищах началось производство кабеля для судов, предназначенных к эксплуатации в экстремальных условиях.

В 2022 году власти рассчитывают открыть еще семь разных производств, в том числе производство трубопроводной арматуры, производство пищевой пленки с уникальной технологией художественной печати и создание оборудования для добычи нефти и газа.

Воробьев указал, что в 2022 году размер инвестиций оценивается в 9,4 млрд рублей.

«У нас также есть история с проектами импортозамещения на федеральном уровне. Минпромторг определил 12 приоритетных отраслей, по которым создал перечень продукции критического импорта. Сформировано 162 проекта со всей страны, от Подмосковья мы инициировали включение 20 проектов», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.