В Россию с Украины и из Донбасса прибыли более 4,8 млн беженцев

Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса беженцев превысило 4,8 миллионов

Начиная с февраля в Россию с территории Украины и Донбасса прибыли более 4,8 млн беженцев, отчитались в силовых структурах.

Границу с Россией пересекли более 4,8 млн человек, среди них 714 тыс. детей, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника силовых структур.

Он добавил, что за медпомощью обратились 96 тыс. человек, из них около 32 тыс. детей. За единовременной матпомощью обратились 1,2 млн человек. На данный момент в пунктах временного размещения в 60 регионах России продолжают находиться более 340 тыс. переселенцев.

Напомним, в сентябре сообщалось что в Россию с территории Украины и Донбасса прибыли более 4 млн беженцев.