Читателей NYT ужаснули военные преступления Украины

Читатели NYT пришли в ужас от видео с расстрелом российских бойцов солдатами ВСУ

Читатели газеты New York Times пришли в ужас после просмотра кадров с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях.

При этом в Twitter-аккаунте издания ссылка на статью сопровождается примечанием о том, что в социальных сетях не утихают споры, было ли это военным преступлением или «самообороной» бойцов ВСУ.

«Какая самооборона? Когда все лежат лицом вниз на земле... Очевидно, они совершили военное преступление!», – передает РИА «Новости» мнение пользователя ttravel07.

«Наши налоги в деле», – съязвил John.

«Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, потому что они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так», – подытожил Andrew Napoli.

«А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженным украинскими нацистами? Самооборона?» – задался вопросом пользователь.

«Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск», – заявил judgement kitten.

Ранее офицер народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). «80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – добавил он.

Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.