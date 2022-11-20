Американский полковник заявил о «последнем издыхании» ВСУ

Полковник армии США в отставке Макгрегор: ВСУ потеряли более 100 тыс. человек убитыми и сейчас на последнем издыхании

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас на последнем издыхании, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone.

Американский военный выразил уверенность, что Россию нельзя запугать и заставить подчиниться, и отметил, что генерал армии США Марк Милли, призывая к миру, понимает это, в отличие от остальных людей у власти, передает РИА «Новости».

Макгрегор также выразил мнение, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители властей Соединенных Штатов поддались массовому замешательству о якобы «победе Украины». Однако, как подчеркнул Макгрегор, ВСУ не побеждают, они потеряли более 100 тыс. человек убитыми и сотни тысяч ранеными. Кроме того, по имеющимся у него данным, огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено.

Американский полковник выразил уверенность, что ВСУ сейчас «на последнем издыхании», они просто ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. «Это безумие», – сказал Макгрегор.

Накануне военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал условия для обрушения фронта ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).