Продукцию Marvel и Disney включили в перечень для параллельного импорта

Эксперт: Германия рассматривает постсоветское пространство как свою колонию

Бербок позволила себе абсолютно политическое заявление, направленное против России. Мы же понимаем подоплеку – дескать, это у вас с Москвой неравноправные отношения. И они действительно неравноправные, но только – в пользу Казахстана. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Ранее глава МИД ФРГ Бербок поприветствовала усилия Казахстана по отдалению от России.

«Давайте посмотрим на товарооборот! В рамках Евразийского экономического пространства все четыре государства – Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Казахстан – в той или иной степени получают преимущество интеграции в свою пользу, – больше, чем Россия. Казахстан тоже понимает, что такое интеграция и этим пользуется. Кадры из России переманивает – высококвалифицированных специалистов в политехнические вузы Алма-Аты и Уральска», – приводит пример гендиректор Института ЕврАзЭС, бывший депутат Госдумы Владимир Лепехин.

Так что заявление немецкого министра нацелено на то, чтобы поссорить Астану с Москвой, подогреть антироссийские настроения, – мол, Россия вас эксплуатирует, Россия – это империя.

«Утверждение Бербок не соответствует действительности по определению.. На самом деле, Германия и Европейский союз в целом рассматривает все постсоветское пространство как свою колонию, как периферийное приложение к собственной экономике», – пояснил Лепехин.

Как напоминает эксперт, в рамках теории американского социолога Иммануила Валлерстайна, на Западе принято разделение труда: Америка и Британия – это центр финансового управления миром, захват интеллектуальной собственности, наука, высокие технологии; весь Евросоюз – это промышленная часть, а евразийское пространство – это сырьевой сегмент. «Периферия не может быть равной полупериферии и тем более – центру», – подчеркивает директор института.

Впрочем, Лепехин сомневается в том, что одного визита немецкого министра будет достаточно, чтобы поссорить наши республики.

«Казахстан при Токаеве играет в многовекторность. При Назарбаеве такого, кстати, не было. Была четкая ориентация на Запад. Назарбаев всю элиту для этого готовил. Он призывал к евразийской интеграции и получал все выгоды от этой интеграции. «Индустриальный план 2010 года», который Назарбаев ввел в действие, опирался в том числе и на российские ресурсы», – рассказывает Лепехин.

Когда Токаев пришел к власти, он начал ориентироваться не на один, а сразу на ряд внешних центров силы, добавляет политолог. «С Россией не надо ссориться, хотя Токаев прекрасно понимает, что наша страна находится сегодня в сложном состоянии. С Европой тоже не надо портить отношения. Одновременно надо и с Китаем взаимодействовать, и с соседними странами Центральной Азии, и с Турцией, со всем исламским миром. В этом смысле – Токаев абсолютно вменяемый политик», – подытожил эксперт.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Астану поприветствовала усилия Казахстана по дистанцированию от России. По ее словам, то, как бывшая советская республика, несмотря на сложное географическое положение, демонстрирует свою позицию по вопросу спецоперации на Украине, заслуживает уважения. Бербок подчеркнула, что Казахстан неоднократно давал понять, что поддерживает международный порядок.

Более того, министр одобрила идущие в республике реформы в направлении правового государства, добавив, «устойчивое процветание достигается только там, где уважают и защищают права людей».

Гостья предложила Астане более тесное экономическое сотрудничество. По ее словам, Берлин, в отличие от Москвы и Пекина, «предлагает отношения на равных». Также глава германского внешнеполитического ведомства отметила, что Казахстан обладает огромным потенциалом для производства возобновляемых источников энергии. Так, среди конкретных проектов Бербок назвала контракт одного немецкого предприятия по созданию ветропарка размером с федеральную землю Бранденбург. Кроме того, на Каспийском море планируется запустить совместный проект в области водородной энергетики.