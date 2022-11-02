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В России госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом за сутки
Оперштаб отчитался, что в России за прошедшие сутки госпитализировали 1320 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 1320 человек, это на 11,1% меньше по сравнению с 1 ноября.
Выписан в связи с выздоровлением 10241 человек, что на 10% больше по сравнению с 1 ноября. «Выявлено 6385 новых случаев COVID. Подтверждено 68 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России было госпитализировано 1485 человек, это на 202,4% больше по сравнению с 31 октября.
Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
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Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.
«Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт.
Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.
Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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Новак рассказал о расследовании Газпрома на месте диверсии на «Северных потоках»
Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках»
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Россия только приступила к изучению причин взрывов на «Северных потоках», еще идут обследования, пока официальных итогов расследования нет, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер заявил, что специалисты докладывают с мест руководству Газпрома информацию, которая есть, но пока говорить о каких-то результатах рано, Россия только приступила к работе, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США».
По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Хакер «Джокер» рассказал о трудностях взлома системы управления украинскими войсками
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Взломать программу управления украинскими войсками DELTA было трудно, но абсолютно защищенных систем не бывает, рассказал переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер».
Сообщается, что хакер под псевдонимом Джокер взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, в которую вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава, сообщает РИА «Новости».
«Было действительно нелегко (взломать), но не бывает абсолютно защищенных систем. Каждую систему можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе. Но самое главное – вера в то, что это возможно. Тогда затрата времени и кропотливость работы не будут такими утомительными», – рассказал Джокер.
Он также добавил, что все данные, которыми обладает украинское командование, «переданы куда следует», а он показал только малую часть.
Ранее хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовала в интернете данные более чем 1,5 тыс. сотрудников Службы внешней разведки Украины.
Напомним, участник российской хакерской группы на условиях анонимности сообщил, что хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об украинской армии российским военным. В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.
В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано».
Катар пригрозил остановить поставки газа в ЕС
Катар пригрозил оставить Евросоюз без газа из-за потолка цен на российское топливо
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Поставки газа из Катара в Европу могут быть остановлены, если Евросоюз введет потолок цен на топливо из России, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.
Он пояснил, что вмешательство в рынки нарушит правила конкуренции, а это может негативно сказаться на инвестициях в добычу газа, передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg-TV.
«Свободный рынок – всегда лучшее решение», – сказал министр.
Аль-Кааби добавил, что конкурирующие импортеры могли бы привлечь грузы, предназначенные для стран Евросоюза, предложив всего на один цент больше.
По словам министра, Катар согласен воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено.
«Мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – сказал он. Кроме того, Катар намерен заключить новые контракты на поставки СПГ в ближайшее время. При этом ставка делается на более безопасные долгосрочные контракты.
Ранее сообщалось, что ЕС пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на газ из России из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
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Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
«Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.
Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.
Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»
Политолог Бордачев: Западные политики деградировали настолько, что могут хвастаться терактами в телефонных сообщениях
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Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в западных интернет-СМИ появилась версия о том, что бывший премьер-министр Британии могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
«Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
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Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
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Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Россия и Иран намерены сотрудничать в области создания необходимой логистической инфраструктуры, в частности, транспортного коридора Север – Юг. Также планируется развитие портовой инфраструктуры Каспийского и Средиземного морей.
Своповые (замещающие) поставки заключаются в обмене рынков сбыта. Если одна из стран не сможет поставлять нефть напрямую, то топливо будет передаваться в собственность другому государству, откуда будет идти на те рынки, куда продажи невозможны.
Такой механизм призван сократить логистические расходы, а также сэкономить время и средства клиентов.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.
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Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Воздушная тревога объявлена в Одессе
В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.
Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Путин поручил продумать безвизовый режим для иностранцев в одностороннем порядке
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Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – приводится поручение на сайте Кремля.
Также Путин дал поручение по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.
Кроме того, президент поручил возобновить действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.
Также Путин дал поручение по распространению в субъектах Российской Федерации практики г. Санкт-Петербурга, предусматривающей обеспечение безвизового въезда в Российскую Федерацию и временного пребывания в Российской Федерации в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов, в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям Российской Федерации.
Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).
Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого.
Кремль пообещал не оставить без ответа участие Британии в атаках на Севастополь и «Северные потоки»
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Участие британских специалистов в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки» не останется без ответа, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Такие действия нельзя оставлять просто так, приводит слова Пескова ТАСС.
Конечно же, российские власти будут думать над дальнейшими шагами, добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что специальные службы России имеют данные, которые указывают, что руководство и координация атаки Севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами.
«Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической», – добавил он.
По его словам, Москва рассчитывает, что европейские страны не будут отмалчиваться, а проведут анализ участия Лондона в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки». Молчание стран ЕС он назвал непозволительным.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
Андрей Луговой назвал сообщение «It's done» Лиз Трасс «дембельским аккордом»
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Британский след был очевиден сразу в нескольких терактах на территории России и за ее пределами, поэтому Лиз Трасс действительно могла написать Энтони Блинкену «It's done» после подрыва «Северных потоков», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой.
«Я вполне допускаю версию о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов. Собственно, изначально был очевиден британский след и в других терактах, совершенных на территории России», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.
«Без «англичанки» не обошлось на Крымском мосту, в убийстве Дарьи Дугиной, множестве терактов на территории Донбасса. Меняются лица и национальности исполнителей и соучастников, неизменным остается участие Великобритании», – продолжил парламентарий.
«Что касается «It's done», то тут был, скорее, «дембельский аккорд» Лиз Трасс. И все же она успела доложить своим подельникам об успешном завершении. Она знала, что эта операция станет для нее коронным номером. В агонии премьерства нужно было совершить поступок, чтобы войти в историю не только как самый «скоропортящийся» премьер. Было бы даже обидно, если бы мир так и не узнал об ее участии в этом теракте», – заключил Луговой.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
-
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