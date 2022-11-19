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Газоснабжение восстановлено во всех котельных Ленобласти после ЧП
Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о завершении восстановления газоснабжения во всех котельных региона после ЧП
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Специалисты восстановили газоснабжение во всех котельных Всеволожского района Ленинградской области после пожара на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава Ленинградской области сообщил в своем Telegram-канале, что во всех котельных Всеволожского района газоснабжение восстановлено, ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома.
В связи с пожаром на газопроводе шесть газораспределительных станций (ГРС) под Всеволожском были переведены на резервную схему снабжения. По данным пресс-службы Ленобласти, энергетики сообщили о подключении к газоснабжению газораспределительных станций «Всеволожская», «Русский дизель», «Свердлова», давление подано на ГРС «Восточная» и «Невская Дубровка», запущена ГРС «Романовка», передает ТАСС.
Правительство области распространило сообщение энергетиков – жителей частных и многоквартирных домов, где было отключено газоснабжение, попросили «перекрыть краны на вводе в частный дом либо в квартире перед приборами» и обеспечить доступ сотрудников «Газпром газораспределения Ленинградская область» в помещение.
Напомним, по данным «Газпром Трансгаз», под Петербургом произошел разрыв газопровода. В МЧС сообщали, что пожар на газопроводе в Всеволжском районе Ленобласти произошел в результате разгерметизации. Губернатор Ленобласти сообщал, что пожарные ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В субботу вечером жителей Ленинградской области вновь стали подключать к газу.
Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
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Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.
«Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.
«Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.
В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.
Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он.
Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.
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НАТО заявила о небезопасном инциденте с самолетами России на Балтике
НАТО сообщила об инциденте с облетом самолетами России кораблей альянса
НАТО утверждает, что во время учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса «небезопасным».
По данным командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра), передает РИА «Новости».
В НАТО заявили, что это было небезопасно и непрофессионально, так как проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений.
При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы». В Минобороны России заявили, что все полеты выполняются строго в соответствии с правилами.
ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
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Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.
Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.
Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете.
Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет.
По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Группа французских военных на учениях попала под поезд
Минобороны Франции: Группа военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс
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Группа французских военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс, в результате один пострадавший погиб на месте, еще трое были экстренно госпитализированы, сообщило министерство вооруженных сил Франции.
Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в четверг около 20.40 (22.40 мск) группа солдат в ходе сводных учений в рамках общей базовой подготовки пересекала в регионе Фрежюс (департамент Вар) железнодорожное полотно на высоте Пюже-сюр-Аржен в момент, когда по пути шел поезд, передает ТАСС.
Отмечается, что в результате происшествия один военнослужащий получил ранения, от которых умер на месте. Еще двое получили менее серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу Фрежюса. Третий пострадавший был эвакуирован «в шоковом состоянии». На место происшествия прибыли врачи, спасатели, жандармерия и полиция.
Напомним, в ноябре 2021 года поезд сбил группу мигрантов на севере Франции.
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Все ракетные соединения ВС России перевооружили на «Искандер-М»
Минобороны: Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на комплекс «Искандер-М»
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Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс «Искандер-М», говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии.
Как заявили ведомстве, в настоящее время все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный, не имеющий аналогов в мире, ракетный комплекс «Искандер-М», передает РИА «Новости».
Там также сообщили, что на вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции.
В департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).
Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», обладающими повышенной скорострельностью.
Эта боевая машина способна действовать в режиме «шквал огня», во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.
Ранее в США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России.
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В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
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Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.
Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.
Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.
Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.
Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.
Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.
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МИД отреагировал на отказ Польши Лаврову в совещании СМИД ОБСЕ
МИД: Отказ польских властей Лаврову в участии совета СМИД ОБСЕ беспрецедентен и провокационен
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Решение польских властей не допустить главу российского МИД Сергея Лаврова к заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ является провокацией, считают в МИД России.
В заявлении ведомства указано, что подобное решение польских властей невероятно и провокационно. Более того, такие действия недопустимо для председателя организации, в которой находятся в качестве суверенных и независимых государств 57 стран, передает РИА «Новости».
В МИД заявили, что в течение этого года Польша ломала основы ОБСЕ, а большинство ключевых мероприятий было отменено или проводилось в «суррогатном» формате.
Подобное решение польских властей в российском МИД сочли неприемлемым выпадом и назвали кульминацией «антипредседательства» Польши.
Ранее Польша отказала России в выдаче виз делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, заявив, что допуск России и Белоруссии к осенней сессии нарушил бы принцип солидарности с Украиной.
МИД прокомментировал идеи о «возвращении» острова Врангеля США
Посол МИД по особым поручениям Корчунов: Идеи о «возвращении» острова Врангеля США являются экстремистскими
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Идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» острова Врангеля американцам – экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Как отметил Корчунов, в условиях беспрецедентного обострения конфронтации в российско-американских отношениях по вине Вашингтона неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив.
Он подчеркнул, что попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что автор статьи Томас Дэнс – бывший член комиссии по арктическим исследованиям США, откуда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, указал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет, а предложения же «вскрыть» данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа.
Он выразил сомнение, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе, подчеркнув, что ответ России будет незамедлительным.
Ранее американская The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля якобы «принадлежит» США, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года. После этого в Госдуме заявили, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску, за которую так и не заплатили русскому царю, вернут России.
Протестующие против отключения электроэнергии в Одессе вышли на улицу
Протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе, сообщило издание «Страна.ua».
Из сообщения следует, что одесситы продолжают перекрывать улицы города, горожане против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».
«Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко», – говорится в сообщении.
Ранее было опубликовано видео с места событий. В Одесской области ранее пожаловались на тяжелую ситуацию с энергоснабжением.
Страны АТЭС разошлись во мнениях по оценке конфликта на Украине
Большинство стран-участниц АТЭС осудили действия России на Украине, но имеются и иные мнения
Многие лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) раскритиковали конфликт на Украине из-за ситуации в мировой экономике, однако были и другие оценки конфликта и введенных санкций.
Согласно декларации международной экономической организации, большинство членов АТЭС осудили начавшуюся в феврале спецоперацию на Украине, отметив, что страдают люди и мировая экономика. В том числе растущая инфляция, нарушение цепочки поставок, выросшие риски энергетической зависимости, передает РИА «Новости».
Ранее входящие международной экономической организации АТЭС страны сошлись в решении провести ряд совместных действий по борьбе с коррупцией.
Пушилин заявил о продвижении подразделений ДНР
Власти ДНР сообщили о продвижении военных по всей линии фронта
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он также отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.
Накануне российские военные освободили от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона
Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.
Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.
До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
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Взрыв и крупный пожар произошел на газозаправочной станции в Ленобласти
Крупный пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленобласти
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Экстренные службы тушат крупный пожар на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, данных о пострадавших нет, сообщили власти областного правительства.
В сообщении в Telegram-канале правительства Ленобласти говорится, что две бригады спасателей тушат огонь на газозаправочной станции в районе Всеволожска. Данных о пострадавших пока не поступало.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе, передает РИА «Новости».
Между тем, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в своем Telegram-канале, что пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. По его словам, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет, причины взрыва устанавливаются.
Напомним, в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Местные власти назвали предварительные причины взрыва баллона. Ими могли стать неправильное хранение и использование.
Количество погибших достигло девяти человек, из них четыре ребенка. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдать семьям погибших по миллиону рублей.
Названа предварительная причина ЧП на Сахалине
Местные власти допускают, что причиной взрыва является неправильная эксплуатация газового баллона
Неправильное хранение и использование газовых баллонов могло стать причиной обрушения жилого дома, выразили мнение в администрации Тымовского района Сахалина.
Уточняется, что имеющийся слух о возможной причастности к взрыву местной пекарни, не подкреплен фактами. Так, местные власти уточнили, что в самом здании, где произошло обрушении, пекарни нет. Представители администрации склонны посчитать произошедшее несчастным случаем, передает РИА «Новости».
Ранее в МЧС сообщали, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Позже в экстренных службах сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших в результате ЧП.
Позднее число погибших увеличилось до девяти.
Зеленский заявил, что вместо мира Россия хочет передышки в боевых действиях
Президент Украины обвинил Россию в том, что она не планирует договариваться мирно, а стремится взять тайм-аут
Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.
По его словам, Москва может взять небольшую паузу для того, чтобы восстановить силы, что еще больше усугубит ситуацию. При этом он обозначил собственную формулу мира, состоящую из десяти пунктов, основными являются радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».
Ранее украинский лидер заявил, что Киев намерен предложить публичные переговоры с Россией.