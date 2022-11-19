Взрыв и крупный пожар произошел на газозаправочной станции в Ленобласти

Крупный пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленобласти

Экстренные службы тушат крупный пожар на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, данных о пострадавших нет, сообщили власти областного правительства.

В сообщении в Telegram-канале правительства Ленобласти говорится, что две бригады спасателей тушат огонь на газозаправочной станции в районе Всеволожска. Данных о пострадавших пока не поступало.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе, передает РИА «Новости».

Между тем, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в своем Telegram-канале, что пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. По его словам, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет, причины взрыва устанавливаются.

Напомним, в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Местные власти назвали предварительные причины взрыва баллона. Ими могли стать неправильное хранение и использование.

Количество погибших достигло девяти человек, из них четыре ребенка. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдать семьям погибших по миллиону рублей.