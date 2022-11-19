«Газпром Трансгаз»: Под Петербургом произошел разрыв газопровода

В Ленобласти произошел разрыв газопровода «Белоусово – Ленинград»

В Ленинградской области произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград» с возгоранием, поврежденный участок отключили, потребители переключаются на газоснабжение от других газопроводов, сообщили в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

По уточненным данным «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», во Всеволожском районе Ленобласти произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград» с возгоранием, участок был отключен, ведется подготовка к восстановительным работам.

Отмечается, что компания завершает переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов, передает ТАСС.

Между тем, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что газ вернется в частный сектор Всеволожского района около 23:00 мск, когда газораспределительные станции перейдут на резервную нитку газоснабжения, передает РИА «Новости».

До этого Дрозденко сообщил, что после инцидента отключены не одна, а шесть газораспределительных станций.

Вместе с тем, в МЧС сообщили, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.

Ранее Дрозденко сообщал, что в настоящее время выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода, и жителей частного сектора придется отключить от газа. На место инцидента выехал пожарный поезд.

До этого в МЧС сообщили, что пожар на газопроводе в Всеволжском районе Ленинградской области произошел в результате разгерметизации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.