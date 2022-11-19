Жителей Ленобласти предупредили о возможном отключении газа из-за ЧП на газопроводе

Правительство Ленобласти не исключило отключение газа в частном секторе во Всеволожске из-за взрыва

Возможны отключения газа в частном секторе во Всеволожске Ленинградской области после разгерметизации газопровода, котельные переведены на резервный вид топлива, сообщило областное правительство.

В комитете по ТЭК Ленобласти сообщили, что из-за возгорания газопровода пришлось отключить газораспределительную станцию «Восточная», котельные пришлось перевести на резервный вид топлива, есть вероятность отключения частного сектора, сообщали в Telegram-канале власти региона.

По словам губернатора области Александр Дрозденко, в настоящее время выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода, он перекрыт. На место происшествия выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу.

Между тем, Следственный комитет начал проверку по факту горения газопровода по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», после чего решится вопрос о возбуждении дела.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на газопроводе в Всеволжском районе Ленинградской области произошел в результате разгерметизации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.