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В Новосибирской области открылся региональный сосудистый центр
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На базе Городской больницы №2 заработал новый, седьмой в Новосибирской области, региональный сосудистый центр, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он будет оказывать оперативную круглосуточную специализированную лечебно-диагностическую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения.
В церемонии открытия нового регионального сосудистого центра (РСЦ) принял участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он отметил, что ввод центра в эксплуатацию значительно расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам со сложными сосудистыми патологиями, сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
«Центр открыт именно на базе Городской больницы №2, ведь здесь собран уникальный медицинский коллектив. Региональный сосудистый центр будет обслуживать пациентов из Дзержинского района Новосибирска, а также части Новосибирского, Тогучинского и Болотнинского районов. Центр оснащен уникальным современным оборудованием. Протокол работы рассчитан до минуты таким образом, чтобы спасать жизни пациентов в экстренных ситуациях», – подчеркнул Петухов.
Главный врач ГБУЗ НСО* «ГКБ №2» Любовь Шпагина рассказала, что жители региона смогут получать в центре медицинскую помощь эндоваскулярными методами лечения патологий на сосудах сердца, мозга. Это самый высокий уровень оказания специализированной кардиологической помощи в максимально сжатые сроки. Возможности нового регионального сосудистого центра позволяют проводить 1,5-2 тыс. операций в год.
В структуру РСЦ входят отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиологическое, неврологическое отделения, палата реанимации и интенсивной терапии для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, клинико-диагностическая лаборатория, стерилизационное рентгенологическое отделение, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, операционный блок. Для нового сосудистого центра Городской больнице №2 передан ангиографический комплекс, приобретено дополнительное оборудование, произведен ремонт.
Задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одна из ключевых в сфере здравоохранения Новосибирской области. Правительство региона держит на особом контроле создание сети РСЦ и первичных сосудистых центров.
В ЛНР сообщили о хороших новостях из-под Артемовска и Соледара
С направлений Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) есть положительные доклады, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Он добавил, что в направлении Артемовска и Соледара «мы метр за метром проходим вперед», передает ТАСС. При этом Марочко добавил, что ситуация на данном направлении по-прежнему остается серьезной.
«Противник сейчас пытается удержать те плацдармы, а они действительно очень серьезные – там сооружены в инженерном отношении довольно серьезные фортификационные сооружения, и нашим военнослужащим приходится довольно-таки тяжело на данных участках местности», – заключил Марочко.
Ранее сообщалось, что «Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
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Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры
На одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области слышны взрывы, сообщил губернатор области Максим Марченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что удар пришелся на объекте электроэнергетики.
Также украинские власти заявили о взрывах на объекте инфраструктуры в городе Днепр, зафиксирован ряд попаданий в два инфраструктурных объекта, в городе частично отключилось электричество, пишет замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи, передает РИА «Новости».
Сообщается также о взрыве в Киеве, системы ПВО работают в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.
В четверг во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
Эксперт указал на сложности уничтожения HIMARS
Военный аналитик Леонков: Для уничтожения HIMARS России необходимо развивать системы разведки
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Проблема в борьбе с американскими РСЗО HIMARS заключается не в том, что нашей артиллерии не хватает дальнобойности, а в скорости обнаружения и поражения этих комплексов. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный аналитик Алексей Леонков, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о так называемой проблеме «30+», связанной с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
«У нас есть системы, которые способны поражать цели за 30 километров. Например, САУ 2С7 «Малка», которая способна отправлять снаряды на расстояние до 47 километров. Если мы говорим про активно-реактивные снаряды, то здесь мы располагаем высокоточными боеприпасами «Краснополь» и более дальнобойными «Краснополь-Д», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Поэтому в данный момент HIMARS имеет преимущество в большей степени в информационном пространстве. У нас есть схожие системы, например – «Торнадо-С», с дальностью ведения огня до 120 километров. Единственная проблема была в том, что они несерийные. Перед СВО их закупили в количестве 20 образцов, однако положение постепенно выправляется – все больше и больше таких РСЗО поставляют в зону ведения боевых действий», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем в данной ситуации другая важная проблема – разведка. Своевременное обнаружение HIMARS и других подобных пусковых установок – это залог их успешного уничтожения», – указывает эксперт.
«В принципе, по первым двум партиями HIMARS мы работаем – стараемся уничтожать. Противник использует тактику «выстрелил – поменял позицию», и в этом заключается главная сложность борьбы с подобными системами», – сообщает Леонков.
«У нас, например, имеется беспилотник или самолет-разведчик, который засекает цель и передает ее координаты средствам поражения. HIMARS работают по другой логике. У них целеуказание выполняет космическая разведка. Поэтому они нацеливаются преимущественно на стационарные цели», – акцентирует эксперт.
«Были прецеденты, когда они били по динамическим целям. Например, по парому на переправе в районе Антоновского моста. Однако там был артиллерийский наводчик. Он и подтверждал координаты парома, по которому били. Если бы наводчика не было, то попасть в паром было бы невозможно», – подчеркивает он.
«Что касается нашей борьбы по РСЗО HIMARS, то она происходит при взаимодействии систем разведки и систем контрбатарейной борьбы. Обнаружение HIMARS на первоначальном этапе стало сложной задачей для ВС РФ. Эта система была сделана таким образом, что сверху для средств электронной разведки она похожа на обычный грузовик», – говорит Леонков.
«С таким типом РСЗО мы ранее не сталкивались, поэтому нашей разведке первоначально было трудно их идентифицировать. Однако за время ведения боевых действий данных по этим системам мы набрали достаточно. Теперь можем определять их месторасположение», – рассуждает эксперт.
«Для эффективной борьбы с ними в воздухе должна находиться дежурная пара истребителей с ракетами класса «воздух – земля». Вообще, разворачивание и сворачивание позиций у HIMARS находится в диапазоне 10 минут. В это время ПВО пытаются сбить ракеты, выпущенные системой, поэтому параллельная задача найти HIMARS иногда не решается», – считает Леонков.
«Стоит отметить и еще один скрывающий фактор – «зеленка». Летом HIMARS, обладая соответствующей окраской, мог маскироваться под цвет листвы. В зимний период времени замаскироваться будет сложнее», – указывает эксперт.
«Одновременно с этой зимой станет проще определить расположение РСЗО при помощи тепловизоров. Если раньше подстилающая поверхность давала положительную температуру и установка сливалась с окружающей средой, но в условиях поверхности с отрицательной температурой будет создаваться контраст. Кстати, стоит отметить, что в зимних условиях американцы HIMARS еще ни разу не эксплуатировали», – подчеркивает собеседник.
«Что касается «проблемы 30+», действительно, есть 30-километровая зона, в которой происходит «боевое соприкосновение». В ней находятся танки, артиллерия, пехота. Здесь находятся все основные силы, участвующие в контактном бою», – отмечает Леонков.
«Задача в зоне 30 километров – максимально кучно засеять поле снарядами. Боеприпасы проектируются таким образом, чтобы осколки поражали большую площадь. Внутри этой зоны все работает достаточно эффективно», – рассуждает эксперт.
«Наша 30-километровая зона является, по сути, зоной обороны дивизии. Все, что находится дальше, подчинено системам залпового огня. Это уже прерогатива армии и армейских корпусов. Эта логика работает как у нас, так и за рубежом», – считает Леонков.
«Очевидно, что зона обороны дивизии будет иметь тенденцию к расширению и тогда придется более активно работать над дальностью стрельбы. Однако если посмотреть зарубежные аналоги дальнобойных орудий, то там дальность достигается за счет длины стволов и специальных снарядов», – акцентирует собеседник.
«Проблема стрельбы на дальние дистанции в целом у нас решена. Однако вопрос заключается в том, сколько комплексов у нас стреляют на подобную дальность и сколько этих комплексов сосредоточено в районах боевого соприкосновения», – подчеркивает он.
Леонков также считает ошибкой недооценку роли артиллерии в современных конфликтах. «Между тем артиллерия до сих занимает ведущие позиции на поле боя. Тенденции ее развития смещаются в сторону высокоточного боеприпаса. Появляются программируемые снаряды, которые способны подрываться на заданной точке над или под землей. Постепенно увеличиваются дальность полета снарядов, снижается процент погрешности попадания, увеличивается живучесть стволов», – утверждает он.
«Те же американские гаубицы М-777 имеют очень ограниченный ресурс, потому что изначально они предназначались для интенсивности стрельбы два-три выстрела в минуту. Насколько я помню, у них живучесть ствола до тысячи выстрелов. У нас показатель в разы лучше – до пяти-семи тысяч», – акцентирует эксперт.
«При этом РСЗО HIMARS создавалась как средство контрбатарейной борьбы, однако на Украине цели значительно сменились. Идет борьба технологий. Мы впервые столкнулись со многими видами вооружения, в том числе с HIMARS, и параллельно осваиваем технологии противодействия», – резюмирует собеседник.
Напомним, ранее в Сети развернулась дискуссия о так называемой проблеме «30+», связанной с тем, что большинство российских артиллерийских систем имеют дальность стрельбы до 30 километров, в то время как ВСУ располагают натовскими системами (Excalibur и HIMARS), способными поражать цели на расстоянии до 45 и 80 километров соответственно.
Благодаря этим системам, как считается, ВС Украины наносили чувствительные и во многом безнаказанные удары по российской логистике, особенно в районах правобережья Херсонской области. В такой ситуации, по мнению аналитиков, главная задача России – решить проблему «30+» таким образом, чтобы артиллерия ВС РФ могла действовать на глубину до 100 километров от линии боевого соприкосновения.
Ранее газета ВЗГЛЯД допускала, что украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области.
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В США назвали Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну»
Ведущая Fox Оуэнс: Зеленский – грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну
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Владимир Зеленский – «грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну», — так на своей странице в Twitter после выпадов Зеленского в адрес России в связи с ракетным инцидентом в Польше его описала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.
По ее словам, Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение, передает РИА «Новости».
«Он (Зеленский) – грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем», – написала журналистка.
От последствий лжи Зеленского страдают украинцы, россияне и американцы, резюмировала Оуэнс.
Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
Стокгольмский трибунал признал указ Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту
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После арбитражного разбирательства в Стокгольме между ООО «Газпром экспорт» и финской компанией «Gasum Oy» было вынесено два решения, среди которых признание Указа об оплате газа в рублях форс-мажором.
Так, Арбитражный трибунал обязал Gasum Oy выплатить «Газпром экспорт» долг в размере более 300 млн евро и проценты за просрочку за поставки газа.
Также трибунал признал издание Указа президента России Владимира Путина от 31 марта о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту, сообщает Telegram-канал Газпрома.
Таким образом, трибунал подтвердил, что остановка поставки газа была правомерной, если покупатель не стал платить в рублях. Стороны обязали продолжить переговоры по контракту.
Напомним, в марте Россия отказалась принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо начала приниматься рублями, об этом заявил Владимир Путин.
Зеленский поставил условие для транзита российского аммиака через Украину
Зеленский: Транзит российского аммиака через Украину возможен только после обмена всех пленных
Транзит аммиака через украинскую территорию произойдет только после обмена пленными «всех на всех», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Ранее постпредство России в ООН сообщало, что поставки аммиака из России транзитом через украинскую территорию обсуждаются в рамках продления зерновой сделки.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что Россия, Турция и Украина согласились продлить зерновую инициативу. После этого Зеленский сообщал, что сделка продлена на 120 дней.
Джим Керри отреагировал на российские санкции словами «случилось худшее»
Американский и канадский актер и комик Джим Керри прокомментировал запрет на въезд в Россию, заявив, что «случилось худшее».
Так он ответил в Twitter (заблокирован в России) на пост канадской писательницы Маргарет Этвуд, против которой Россия также ввела санкции.
«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запрещен въезд в Россию», – цитирует Керри РБК.
Напомним, Россия внесла в стоп-лист 100 граждан Канады, в том числе внука Степана Бандеры, а также актера Джима Керри.
ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции
Глава Нацполиции Украины Клименко сообщил о решении ВСУ взорвать здание полицейского управления в Херсонской области
«Сообразительные» украинские взрывотехники не смогли разминировать здание главного управления полиции Херсонской области, поэтому взорвали его, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в Facebook*, что следует «быть очень осторожными и не спешить возвращаться» в населенные пункты, которые Киев недавно захватил. Он заявил, что одно из зданий главного управления полиции Херсонской области «стало грудой камней».
По версии Клименко, российские войска «замаскировали взрывчатку в помещении» и «избежать подрыва было невозможно».
Напомним, на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, так как Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном. Суровикин заявил, что за октябрь на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих.
Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
МИД: Россия призвала Польшу не ввязываться в провокации Киева и не устраивать свои
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Послу Польши в России было указано на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии вокруг инцидента с падением в Пшеводуве двух ракет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона подчеркнула, что ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Послу напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к инциденту наших ВС были оперативно даны Министерством обороны России, приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
«Ознакомили посла Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – заключили она.
Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше.
Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Киев пожаловался на неспособность отремонтировать энергетическую инфраструктуру
Politico: Украина сообщила США и Европе о неспособности отремонтировать энергетическую инфраструктуру
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Киев сообщил США и Европе, что у Украины нет необходимого количества оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов по инфраструктуре, сообщают источники.
Украинские власти просят США и страны Европы помочь подготовиться к долгому периоду ограничения электро- и газоснабжения. По мнению Киева, это затруднит для украинских войск боевые действия, а также вызовет увеличение числа перемещенных лиц, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание приводит заявление советника правительства Украины (имя не указывается), который считает, что «это один из наиболее важных вопросов» в ходе переговоров с США и Европой. По его словам, зима окажется «действительно трудной». Politico пишет, что Украине нужны генераторы и трубы.
Напомним, в ООН заявили, что на Украине повреждения получили 40% энергогенерирующих мощностей, а большая часть Киева остается без света по 12 часов в день. При этом президент страны Владимир Зеленский заверил, что на Украине разработана «интересная» параллельная система электроснабжения, которую хотят запустить после окончания боевых действий.
Республиканцы получили контроль над Палатой представителей США
CNN объявила о получении Республиканской партией контроля над Палатой представителей Конгресса США
Республиканцы набирают необходимое число мест в Палате представителей Конгресса США, чтобы контролировать ее, свидетельствуют прогнозы СМИ.
Американские СМИ делают подобные прогнозы, когда уверены, что дальнейший подсчет голосов не изменит итоги выборов. Как передает ТАСС со ссылкой на прогноз CNN, Республиканская партия получила необходимые для контроля над Палатой представителей 218 мест, у демократов, которые контролировали ее прежде, пока 208 мест.
Напомним, что по итогам выборов Демократическая партия США сохранила контроль над Сенатом. Тем временем Дональд Трамп объявил, что намерен в 2024 году побороться за президентское кресло. Трамп остается самым популярным среди возможных кандидатов в президенты от республиканцев.
Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины
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Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили цеха производящего топливо и ракетные двигатели предприятия в Павлограде Днепропетровской области, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для РЛС и РСЗО украинских военных, сообщили в Минобороны.
«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
У населенного пункта Надднепрянское поражен пункт управления ВСУ, у поселка Чернобаевка Херсонской области поражен узел связи украинских военных. Также там ликвидированы 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника.
«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», – добавили в министерстве.
ПВО за сутки над Егоровкой, Новоукраинкой и Червонопоповкой сбили шесть беспилотников. У населенных пунктов Гусельское (ДНР), Зимогорье (ЛНР), Скадовск (Херсонская область) перехватили 15 снарядов, 11 из них были выпущены из HIMARS.
В воздухе сбиты два снаряда РСЗО «Ураган» у поселка Стрелечья Харьковской области и два снаряда «Ольха» у населенных пунктов Рубежное и Макеевка ЛНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили свыше 400 украинских военных на четырех разных направлениях.
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Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.