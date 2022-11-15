На финале «Большой перемены» подвели итоги программы «Наставничество» за 2022 год

В Нижнем Новгороде стартовал финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», проводимого среди студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО).

Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Минпросвещения.

Победители второго сезона конкурса презентовали результаты проекта «Наставничество», запущенного по инициативе финалистов «Большой перемены» среди студентов колледжей 2021 года, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

11 студентов СПО на протяжении месяца проходили стажировки в компаниях, на предприятиях и в Госдуме РФ в команде с наставником – представителем организации. Так, Ислам Шихшабеков прошел стажировку в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, его наставником был советник аппарата комитета Ярослав Симкин. Ислам рассказал, что в рамках стажировки познакомился с работой комитета, разобрался, как формируются ответы на запросы, принял участие в разработке бюджета и внес предложения по установке стратегии развития строительства и ЖКХ до 2035 года.

Виктория Конобеева стажировалась в АНО «Ресурсный центр по развитию добровольчества Тамбовской области», открытом в Мичуринске на базе АРСИ «Наш город». За время стажировки Виктория создала бренд центра и изготовила макеты раздаточной продукции, провела встречу со ста школьниками, рассказав им, чем занимаются волонтеры. На презентации наставник Анна Мистрюкова отметила, что Виктория станет частью команды АРСИ «Наш город».

Юлия Заика под руководством руководителя лаборатории «Космопорт» Евгении Панасовой стажировалась в НПО «Автоматики» им. ак. Семихатова – дочернем предприятии госкорпорации «Роскосмос», она попробовала себя сразу в трех профессиях: HR-менеджер, менеджер проекта и паяльщик.

Никита Евглевский стажировался в Курском монтажном техникуме от госкорпорации «Росатом» под наставничеством первого замдиректора Натальи Скомороховой. Стажировка включала в себя три направления: разработка информсистемы учета рейтинга обучающихся, проектирование локальной сети техникума и тестирование платформы, разработанной для академии Росатома. Благодаря Никите удалось минимизировать ошибки по определению лучших студентов колледжа.

В 2022 году к «Большой перемене» присоединились 3 944 622 участника, среди них 732 512 студентов СПО. Победителями конкурса в этом треке станут 300 человек. 150 студентов выпускных курсов получат по 1 млн рублей, 150 студентов не выпускных курсов – по 200 тыс. рублей.