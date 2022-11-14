Подростки затравили иркутского школьника с оторванной фалангой и обвинили его в происшествии

Ученики школы в Иркутской области обвинили мальчика, которому оторвали фалангу пальца, в этом происшествии, учебное заведение также отказалось извиняться за инцидент, сообщила мать ребенка.

Мальчик вышел в школу 3 ноября после третьей по счету операции, в школе после резонанса в СМИ ребенка начали травить, рассказала мать «Газете.Ru».

«Ребенка забрала со школы. В данную школу сын не хочет ходить. Решаем вопрос о переводе. Пытаемся взыскать компенсацию, если получится. Я пока сына привожу в чувства, успокаиваю. Школа отрицает свою вину. Со мной никто не связывался», – пояснила собеседница.

Она пояснила, что извинений не принесли и родители мальчика, по чьей вине пострадавший потерял фалангу пальца, а сами дети «делают виноватым» травмированного ребенка и «пишут гадости».

Адвокат пострадавшего Сергей Калиновский заявил, что намерен добиваться от школы извинений и моральной компенсации, а пострадавшему предстоит реабилитация.

«То, что иск заявлен о моральном вреде – да, действительно школа здесь понесла свою ответственность. Моральный вред – это и есть денежная компенсация. В Следственный комитет и органы полиции мы обращались. Толком разъяснений мы от них не получили, никакой поддержки. Скорее всего проверка связана с тем, что начался резонанс и подключили соответствующие органы, чтобы провести проверку доскональную», – указал он.

Директор школы не отрицает вину, и потерпевшая сторона не желает намеренно добиваться ее увольнения добавил адвокат.

«Если будет доказана ее вина – хорошо, она должна понести соответствующее наказание, а не так, что мы действительно хотим ее уволить. Если мы говорим о наказании или еще о чем-то, все должно быть в рамках закона», – сказал Калиновский.

Инцидент произошел в одной из школ Иркутской области весной 2022 года. Учащемуся оторвали фалангу пальца, захлопнув дверь. Медсестру удалось найти лишь через час после происшествия, а оторванную часть почти растоптали. В итоге оторванную фалангу не удалось сохранить, поскольку никто не положил ее в лед.