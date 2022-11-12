Мурашко призвал к укреплению глобальной архитектуры здравоохранения

Укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения должно быть построено на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече министров G20 в Индонезии на острове Бали.

В ходе выступлений участники заседания приветствовали создание глобального фонда реагирования на пандемии на площадке Всемирного банка. Мурашко отметил, что Россия поддерживает предложение о продлении мандата рабочей целевой группы по вопросам повышения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, пишет «Российская газета».

Мурашко заявил, что во время пандемии Россия не только справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира.

По его словам, в связи с этим, важной задачей является укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения, построенной на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон для своевременного ответа на опасные зоонозные инфекции с потенциалом пандемии.

Мурашко подчеркнул, что попытки сделать глобальную архитектуру здравоохранения в интересах только небольшой группы государств приведут лишь к ухудшению положения экономически более слабых государств.

Также министр здравоохранения России указал на политизацию работы профильных cоветов G20 в частности, cовета министров здравоохранения, что, по его мнению, нивелирует достигаемые договоренности.