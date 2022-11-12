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Мурашко призвал к укреплению глобальной архитектуры здравоохранения
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Укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения должно быть построено на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече министров G20 в Индонезии на острове Бали.
В ходе выступлений участники заседания приветствовали создание глобального фонда реагирования на пандемии на площадке Всемирного банка. Мурашко отметил, что Россия поддерживает предложение о продлении мандата рабочей целевой группы по вопросам повышения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, пишет «Российская газета».
Мурашко заявил, что во время пандемии Россия не только справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира.
По его словам, в связи с этим, важной задачей является укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения, построенной на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон для своевременного ответа на опасные зоонозные инфекции с потенциалом пандемии.
Мурашко подчеркнул, что попытки сделать глобальную архитектуру здравоохранения в интересах только небольшой группы государств приведут лишь к ухудшению положения экономически более слабых государств.
Также министр здравоохранения России указал на политизацию работы профильных cоветов G20 в частности, cовета министров здравоохранения, что, по его мнению, нивелирует достигаемые договоренности.
Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
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Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.
Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
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Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
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Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Партия демократов в США подошла к контролю над сенатом
Fox News: Для демократов в США осталось получить еще одно место для контроля над сенатом
После того, как представитель демократической партии Марк Келли был переизбран в сенат от штата Аризона, партии не достает всего одного места для получения полномочий контроля над верхней палатой США, сообщает канал Fox News.
По прогнозу телеканала, предстоящая победа в еще одном штате – Неваде или Джорджии – позволит демократам, к слову, однопартийцам президента Джо Байдена, взять полный контроль над сенатом. Издание напоминает, что при спорном количестве голосов – в данном случае может получиться 50 на 50 – ситуацию разрешит голос вице-президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, по итогам выборов в США Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.
При этом эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия.
Так, в целом ряде штатов было запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагалось засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя.
Позднее стало известно, что в некоторых штатах США на местных выборах победили почившие политики.
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США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
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Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
Евросоюз и Британия захотели «изолировать» делегацию России на G20
Telegraph: Евросоюз и Британия хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20
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Евросоюз и Британия на предстоящем саммите G20 будут стремиться изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления, вплоть до попыток препятствовать встречам кого-либо с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили источники Telegraph.
Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине. Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются «смягчить» совместное заявление стран. По словам чиновника ЕС, который охарактеризовал отношения РФ и КНР как «безграничную дружбу», китайцы и русские тесно сотрудничают.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
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Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено с 4.00 до 16.00 субботы в связи с проведением технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
В оперативном штабе Кубани сообщили, что в связи с проведением технологических работ в субботу движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в период с 4.00 до 16.00 временно ограничат. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок, передает РИА «Новости».
Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.
Над подравшимися в Крыму чеченцами устроили шариатский суд
Устроившие драку в магазине в Симферополе из-за замечания чеченцы извинились
Устроившие драку из-за замечания в продуктовом магазине Симферополя чеченцы извинились, так постановил проведенный над ними шариатский суд.
Как сообщает «Подъем» в Telegram-канале, в Симферополе выходцы из Чечни устроили драку в магазине из-за сказанного им за мат замечания. Позже один из участников конфликта извинился перед продавцом.
«Прошу прощения ради всевышнего Аллаха», – заявил он, пообещав, что больше такое не повторится.
По данным издания, над ними провели шариатский суд, который признал их виновными и обязал извиниться.
Драка в Крыму произошла 8 ноября, выходцы из Чечни избили мужчину, который сделал им замечание из-за мата. Один из зачинщиков ссылался на то, что был участником СВО и ему все равно, что с ним будет.
Ранее толпа избила виновника аварии в Крыму.
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
Французов возмутило заявление Макрона о России
Читатели Le Figaro резко негативно отреагировали на поздравление Макроном Зеленского с уходом ВС России из Херсона
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили возмущение словам президента Франции Эммануэля Макрона, который поздравил главу Украины Владимира Зеленского с выводом российских военных из Херсона.
Один из комментаторов в недоумении, как «президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, ведущим войну против России на Украине», передает РИА «Новости».
«Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, – не злите Россию», – добавил другой.
«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» – интересуется еще один читатель.
«И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», – отметил другой пользователь.
«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», – подчеркнул еще один читатель.
Ранее сообщалось, что во Франции фиксируется рекордная инфляция, энергетический кризис, неожиданные дефициты, регулярные забастовки, многочисленные митинги протеста, заметный рост социального недовольства. Помощь Украине и участие в экономической войне с Россией тоже дорого обходятся Франции.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы, решив ввести новую военную доктрину.
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Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»
Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.
По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.
Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам.