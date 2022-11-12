Серийное производство инновационной медицинской продукции открылось в Самаре

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил разработки, цифровые решения Самарского государственного медуниверситета и научно-исследовательский потенциал вуза, а также дал старт производству инновационной продукции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообщался с коллективом разработчиков инновационной продукции Центра прорывных исследований СамГМУ, где трудятся команды разработчиков в сфере нейрореабилитации, 3D-моделирования, хирургической навигации, виртуальных технологий, искусственного интеллекта и систем поддержки принятия врачебных решений.

В Центре прорывных исследований министру показали систему хирургической навигации AUTOPLAN. Она используется для предоперационного планирования и интраоперационной хирургической навигации на основе оптического инфракрасного трекинга и технологии дополненной реальности, говорится в сообщении на сайте правительства области.

Также внимание Мурашко привлекла автоматизированная рентгенологическая рабочая станция с системой поддержки принятия врачебных решений, в ней заложено много функций, в том числе функция скрининга для оценки на базе архивов изображений.

Помимо прочего, Михаил Мурашко оценил интерактивный 3D-анатомический стол «Пирогов» – это первый российский высокодетализированный атлас, позволяющий в интерактивном режиме работать с трехмерными моделями органов человека в норме и патологии. Оборудование поставляется в российские учебные заведения, а также в другие страны.

Также Мурашко показали реабилитационные тренажеры Revi для детей и взрослых, которые виртуально в игровой форме работают над восстановлением двигательной активности. Такие комплексы уже применяют более чем в 40 лечебных учреждениях.

Министр здравоохранения вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым также побывали в инжиниринговом центре СамГМУ, укомплектованном современным оборудованием, обеспечивающим быстрое прототипирование и получение предсерийных образцов оборудования любой сложности. На площадке министру были продемонстрированы образцы цифровых тонометра, спирометра, фонендоскопа для проекта по персональным медицинским помощникам, а также одноразовый вакуум-экстрактор для родовспоможения – аналог оборудования, которое перестало поставляться в Россию.

Мурашко также дал старт новому серийному производству инновационной медицинской продукции вуза в индустриальном парке «Преображенка». Запуск площадки позволит контролировать качество выпуска медицинской продукции по всей производственной цепочке, значительно увеличить объемы производства под запросы рынка и расширить ассортимент.

Теперь в Самарской области налажено серийное производство медицинских изделий с использованием высоких технологий, собственных программных продуктов, искусственного интеллекта.

На производственной площадке уже налажен выпуск нескольких разработок СамГМУ: мультисенсорных тренажеров для реабилитации ReviVR и ReviMotion, а также первой российской системы хирургической навигации AUTOPLAN. На площадке также расположены производственные мощности НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. На них организован выпуск имплантов для эндопротезирования из титана и циркониевой керамики по инновационной технологии, разработанной специалистами университета.

Запуск новой площадки также позволит создать в России крупносерийное производство изделий для телемедицины: на площадке планируется организовать серийный выпуск разработанных СамГМУ цифровых тонометров, фонендоскопов и спирометров, с возможностью дистанционного мониторинга медицинских показателей пациентов в рамках участия университета в федеральном проекте «Персональные медицинские помощники».