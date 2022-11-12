Над подравшимися в Крыму чеченцами устроили шариатский суд

Устроившие драку в магазине в Симферополе из-за замечания чеченцы извинились

Устроившие драку из-за замечания в продуктовом магазине Симферополя чеченцы извинились, так решил проведенный над ними шариатский суд.

Как сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале, в Симферополе выходцы из Чечни устроили драку в магазине из-за сказанного им за мат замечания. Позже один из участников конфликта извинился перед продавцом.

«Прошу прощения ради всевышнего Аллаха», – заявил он, пообещав, что больше такое не повторится.

По данным издания «Подъем», над ними провели шариатский суд, который признал их виновными и обязал извиниться.

Драка в Крыму произошла 8 ноября, выходцы из Чечни избили мужчину, который сделал им замечание из-за мата. Один из зачинщиков ссылался на то, что был участником СВО и ему все равно, что с ним будет.

Ранее толпа избила виновника аварии в Крыму.