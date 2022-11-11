На Ставрополье стартовал заключительный хакатон по искусственному интеллекту

В Северо-Кавказском федеральном округе стартовал заключительный хакатон по искусственному интеллекту

На площадке Ставропольского государственного аграрного университета стартовал восьмой окружной хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Заявки на участие в хакатоне подали 53 команды. Участникам предстоит решить кейсы на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от Минприроды России, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Ростелеком» и компании VK, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Команды в составе от трех до пяти человек научат нейросеть находить особей гренландского кита по данным аэрофотосъемки, определять доходность новых клиентов банка, переводить «естественный язык» на SQL, а голосовой помощник – отличать речь пользователя от фоновых шумов. По итогам хакатона двенадцать команд-победителей разделят между собой призовой фонд в 2,4 млн рублей. Победителей хакатона определят и наградят 13 ноября.

И. о. директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева отметила: «Государство заинтересовано в развитии технологии. «Цифровой прорыв». (…) Проект нацелен на создание большого сообщества профессионалов. В рамках мероприятий ребята могут познакомиться не только с работодателями и инвесторами, но и друг с другом, расширить свои горизонты. Проект демонстрирует, как можно использовать ИИ уже сегодня».

Участников последнего хакатона этого года на церемонии открытия поприветствовал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов: «Мы точно знаем, что в наших регионах есть талантливые разработчики и команды, готовые совершить технологический прорыв в приоритетных для страны направлениях».

В первом кейсе от Министерства природных ресурсов и экологии РФ программистам предлагается разработать программное решение по идентификации конкретной особи гренландского кита на основе данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов.

Во втором кейсе от ПАО «Промсвязьбанк» необходимо определить уровень доходов предпринимателей через кластеризацию пользователей. Разработанная модель поможет точнее подбирать услуги для новых клиентов банка.

В третьем кейсе от ПАО «Ростелеком» командам предстоит реализовать переводчик с «человеческого» языка на язык SQL. Решение позволит сотрудникам компании быстрее обучаться работе с данными и сократить нагрузку на дата-аналитиков.

Четвертый кейс и датасеты предложила ИТ-специалистам в сфере искусственного интеллекта компания VK. Для решения задачи предстоит создать модель, которая обучит голосового помощника от VK – Марусю отличать фразы пользователя от фраз, исходящих от телевизора или фонового разговора.

Всего в рамках всего проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 мероприятий по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.