Мантуров: Решение о судьбе завода Mercedes будет принято до конца года

Глава Минпромторга Мантуров: Решение о судьбе завода Mercedes в России может быть принято до конца года

Окончательное решение о дальнейшей судьбе завода Mercedes в Есипово может быть принято до конца года, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Мантуров отметил, что пока окончательного решения нет о судьбе завода, но есть разные идеи, в том числе у Московской области, предприятий, кто заинтересован в данной площадке, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что окончательное решение будет принято до конца года.

Напомним, в августе «Коммерсант» сообщал, что Mercedes-Benz намерен продать принадлежащий ему завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Источник на рынке недвижимости рассказал, что на завод претендует в том числе дилер «Автодом».

В октябре сообщалось, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом».

Ранее Мантуров сообщил, что производство Toyota в Петербурге пока не планируется к приобретению подведомственным Минпромторгу предприятию ФГУП «НАМИ».