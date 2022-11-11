В Кремле заявили, что Путин не будет выступать на G20 и АТЭС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не появится на G20 и АТЭС

Не стоит ожидать выступления российского лидера Владимира Путина на саммите G20, видеообращение к форуму АТЭС также не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Такое решение, по словам представителя Кремля, связано с рабочим расписанием российского лидера и потребностью его нахождения в стране, передает ТАСС.

G20 – это неформальный клуб, куда входят страны с крупнейшей экономикой. Семнадцатый саммит G20 пройдет на острове Бали в Индонезии 15–16 ноября.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии, которую возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский решил не приезжать на саммит G20 на Бали.