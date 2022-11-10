Американский генерал оценил военные потери России и Украины

Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих

Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.

Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).

Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.

Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.

Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.