Спикер МИД России рассказала о расследовании американского портала The Intercept о нарушениях в лабораториях США

Американский портал The Intercept опубликовал расследование о том, сколько нарушений допускают биологи в американских вирусологических лабораториях при обращении с опасными патогенами, заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она отметила, что в расследовании сообщалось «о сотнях (!) серьезных происшествий, произошедших в американских биолабораториях за последние два десятилетия».

Она отметила, что журналисты перелопатили более 5,5 тыс. страниц отчетов правительственных документов, включая доклады национальных институтов здравоохранения, и пришли к ужасающим выводам.

Она указала, что нарушения герметичности происходят даже в заведениях высочайшей степени защиты (BSL-4), где содержатся наиболее опасные смертельные и высококонтагиозные штаммы.

«Если такая преступная халатность царит в биолабораториях непосредственно на территории Америки, представьте, насколько американским ученым плевать на то, как охраняются штаммы в других странах. И если произойдет какая утечка, то это будет отличным поводом провести внешнее включенное наблюдение, а затем еще и продать лекарства пострадавшему населению. Беспроигрышная лотерея. Смертельная», – резюмировала она.

Китай считает легитимными поднятые Россией вопросы о деятельности биолабораторий США на Украине.

Ранее Британия, США и Франция заблокировали проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.