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В Кремле заявили о праве Тинькова и Сторонского на отказ от гражданства России
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Бизнесмены Олег Тиньков и Николай Сторонский, объявившие об отказе от российского гражданства, имеют на это право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это их право», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления предпринимателей, передает ТАСС.
По его словам, у них практически не осталось бизнеса в России, то есть «фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране».
Ранее Тиньков заявил, что решил отозвать бренд «Тинькофф» из российского банка и пояснил, что его публикация о выходе из российского гражданства «загадочным образом исчезла».
СМИ: Байден вышел из себя из-за Зеленского
NBC News: Неблагодарность Зеленского вывела Байдена из себя
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Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным СМИ, тот разговор состоялся в июне. «Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще 1 млрд долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает», – передает РИА «Новости».
После этого Байден вышел из себя и повысил голос. По словам американского президента, Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности.
Отмечается, что до этого разговора недовольство Байдена копилось в течение нескольких недель. По данным источников, в Белом доме считали, что США делают все возможное и настолько быстро, насколько это возможно, однако Зеленского это не устраивает.
«После того, как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны», – сообщили источники.
Однако в тот же день Зеленский выразил Байдену благодарность за полученную помощь, а отношения между ними улучшились.
Напомним, 28 октября сообщалось, что США выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
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Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Медведев призвал изучить странные военные закономерности на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил о «странной закономерности», по которой успехи украинских ПВО, по данным украинских же СМИ, снижают обеспечение самой Украины водой и электричеством.
«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пришел к заключению, что необходимо вдумчиво исследовать выявленный парадокс.
Ранее в Молдавии заявили, что сбитая украинскими ПВО ракета рухнула в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины.
Жена шахматиста Карпова рассказала подробности получения мужем травм
Жена шахматиста Карпова рассказала подробности его падения
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Супруга госпитализированного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Карпова Наталья рассказал, что он упал во время похода в магазин за кофе.
По словам женщины, спуск на месте падения «неприятный, там всегда лужи», сообщила она «Известиям».
Супруга шахматиста добавила, что травма бытовая, без криминальных оттенков. Наталья отметила, что в субботу вышла с супругом из подъезда, он поскользнулся и захромал. Врачи в травмпункте сообщили, что также есть травма головы.
«Но сейчас мне врач позвонил, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три и все – я так думаю, надеюсь», – пояснила она.
Женщина добавила, что Карпов находится в удовлетворительном состоянии. По ее словам, опасения сняты, гематома в положительной динамике.
Ранее сообщалось, что чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.
Пресс-секретарь «Локомотива» ушел с поста после скандала с украинским флагом
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Пресс-секретарь ФК «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста на фоне скандала, разразившегося после появления в эфире Матч-ТВ его фотографии с украинским флагом, который он установил у себя на аватарке в одной из зарубежных соцсетей.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста после скандала в эфире Матч-ТВ с украинским флагом. В передаче «Есть тема» была продемонстрирована фотография Леонида Шлыкова с украинским флагом, взятая с его страницы в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). После этого пресс-секретарю было предложено покинуть свой пост.
Получить официальный комментарий в пресс-службе клуба не удалось.
Шлыков был назначен руководителем пресс-службы «Локомотива» 8 июля нынешнего года. Ранее он занимал позиции главного редактора клубных медиа «Динамо» и начальника группы PR и коммуникаций Российской премьер-лиги. Также работал в Okko, Mail.ru Group и Яндексе. В клубе он должен был отвечать за связи с общественностью, новые медиа и производство контента, указано на сайте клуба.
Сейчас в соцсети у Шлыкова нет фотографий с изображением украинского флага.
Эксперт: Перевод железных дорог Украины на тепловозную тягу осложнит снабжение ВСУ
Эксперт Анпилогов: Украина не сможет в полной мере снабжать ВСУ при переходе на тепловозы
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Железные дороги Украины теперь будут вынуждены отказаться от электровозов и вернуться к использованию тепловозов. Это серьезно замедлит доставку грузов для нужд ВСУ на фронт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам энергетики Украины.
«Очевидно, что железная дорога критически важна для военного снабжения. Большая часть поставок – негабаритный большой груз. Например, если тащить танк по обычной дороге на трале, то их общий вес может достигать сотни тонн, и такую массу выдержит не каждый мост. А железная дорога рассчитана на подобные грузы», – напоминает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.
«Существует два типа железных дорог – неэлектрифицированные и электрифицированные. Последние обслуживают локомотивы на постоянном и переменном токе. Норматив движения такого участка в два-три раза выше, чем у неэлектрифицированных железных дорог. Другими словами, электровоз едет в два-три раза быстрее тепловоза», – объясняет эксперт.
Зачастую тепловозы гораздо сложнее в обслуживании, нежели электровозы, добавляет он. Помимо этого, они дольше разгоняются.
«Такой вид логистики, помимо всего прочего, серьезно зависит от доступности дизельного топлива. Тепловоз постоянно нуждается в дозаправке. Соответственно, украинской армии теперь придется формировать запасы топлива, которые станут для наших военных отличной мишенью. Особенно, если речь идет о прифронтовых территориях, расположенных в зоне досягаемости артиллерии», – подчеркнул Анпилогов.
Таким образом, отмечает эксперт, переход с электро- на тепловую тягу серьезно замедлит доставку грузов для ВСУ. «Причем большая часть украинских железных дорог была электрифицирована, поэтому тепловозов там осталось немного. Если электровозов официально около трех тыс. единиц, а часть из них либо совсем старая, либо недействующая, то с тепловозами еще хуже – их порядка 600–700 штук. Причем в них включены даже маневровые – советская модель 70-х годов ЧМЭЗ, – которые в принципе не предназначены для того, чтобы тянуть большие грузы на дальние дистанции», – указал собеседник.
«Разумеется, тепловозы бывают разные. Некоторые по тяге сравнимы с электровозами. Другое дело, что большая часть украинского парка – именно ЧМЭЗ. Он может сдвинуть с места, например, 60 груженых вагонов, но это предел его возможностей. Обычно он работает максимум с двадцатью вагонами», – приводит пример эксперт.
«Опять же, неэлектрифицированные участки, которые на Украине и раньше еще оставались, и теперь никуда не денутся. А резервами «Укрзалізниця» (УЗ) попросту не обладает. Соответственно, придется еще больше «размазывать» эту тягу по трассам страны. Понять, что этот процесс начался, мы скоро сможем по массовым отменам пассажирских перевозок на Украине, а также заторам зерновых грузов», – предполагает собеседник.
«Так что заместить полностью тепловозами все участки, которые выпадут из электрификации, Украине будет очень трудно, если вообще возможно», – заключил Анпилогов.
В понедельник «Укрзалізниця» признала, что около 20% поездов на Украине выбились из графика движения. Это произошло из-за повреждений энергообъектов. Отмечаются проблемы с графиком на Львовском, Приднепровском и Донецком направлениях. На маршруты вместо электровозов выходят тепловозы.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после ударов обширные участки железной дороги обесточены. Напомним, в понедельник, в результате новой волны ударов ВС России ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах Украины. Профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Позже Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
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Берлин заявил о дистанцировании Казахстана от России
В МИД Германии сообщили, что приветствуют шаги Казахстана по дистанцированию от России
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Глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Астану поприветствовала усилия Казахстана по дистанцированию от России и проведению реформ в направлении правового государства, пишут СМИ.
По ее словам, то, как бывшая советская республика, несмотря на сложное географическое положение, демонстрирует свою позицию по вопросу спецоперации России на Украине, заслуживает уважения. Бербок подчеркнула, что Казахстан неоднократно давал понять, что поддерживает международный порядок, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Более того, министр предложила Астане более тесное экономическое сотрудничество, добавив, что Германия, в отличие от России и Китая, «предлагает отношения на равных». Также глава германского внешнеполитического ведомства отметила, что Казахстан обладает огромным потенциалом для производства возобновляемых источников энергии. Так, среди конкретных проектов Бербок назвала контракт одного немецкого предприятия по созданию ветропарка размером с федеральную землю Бранденбург. Кроме того, на Каспийском море планируется запустить совместный проект в области водородной энергетики.
Кроме того, глава МИД ФРГ заключила, что «устойчивое процветание достигается только там, где уважают и защищают права людей».
Минобороны: Движение судов в рамках «зерновой сделки» недопустимо
Минобороны: Движение судов по коридору безопасности в рамках «зерновой сделки» недопустимо
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Россия как основной участник «зерновой сделки» не выходит из нее, а приостанавливает ее действие, разъяснили в Минобороны России.
Отмечается, что до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой», приостановлено, сообщается в Telegram-канале МО.
«Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», – сообщает Минобороны.
«В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. С учетом того, что подписание соглашения – Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») – и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А. Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию», – говорится в сообщении.
«Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», – заявило Минобороны.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
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Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.
Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что отказался от российского гражданства
Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков опубликовал справку об официальном выходе из российского гражданства.
«Я официально отказался от российского гражданства», – написал Тиньков в социальной сети, передает ТАСС.
Бизнесмен опубликовал справку о выходе из гражданства, которая датирована 26 октября.
Напомним, Олег Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о Российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию, – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.
После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а группа «Интеррос» стал держателем примерно 35,08% акций компании.
Западные СМИ: После теракта на «Северных потоках» Трасс отправила Блинкену сообщение «все сделано»
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Западные интернет-СМИ обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции, напоминает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
На Украине пожаловались на нехватку запчастей для восстановления энергосистемы
ДТЭК: Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована
Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук.
Как заявил Сахарук в эфире украинснкого телемарафона, Киев израсходовал запас оборудования на складах уже после первых атак ВС России. При этом определенное количество оборудования Украина смогла купить за «сотни миллионов долларов», передает РИА «Новости».
По словам директора «ДТЭК», сейчас предпринимаются все меры, чтобы купить его или получить от партнеров бесплатно. Он добавил, что для покупки оборудования необходимо много времени и средств, а общие убытки «ДТЭК» составляют сотни миллионов долларов.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Лавров назвал Турции условие для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить от Киева гарантии для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу условие, при котором Москва готова обсуждать коридор безопасности для судов в рамках «зерновой сделки», сообщил МИД России.
Лавров и Чавушоглу обсудили украинский теракт против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе. Лавров указал на необходимость получить от Киева гарантии того, что коридор и украинские порты, задействованные в «зерновой сделке», не будут использованы для боевых действий против России. Он подчеркнул, что лишь при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, сообщается на сайте МИД России.
Указывается, что Лавров и Чавушоглу согласились с необходимостью принятия ООН и Западом дополнительных мер по реализации тех пунктов «зерновой сделки», которые относятся к российским удобрениям и сельхозпродукции.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили меры по содействию стабилизации на Южном Кавказе.
Напомним, Украина атаковала российские корабли и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. При этом беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, использовали коридор, по которому вывозится зерно. Россия решила приостановить участие в «зерновой сделке».
Небензя обвинил участвующие в «зерновой сделке» иностранные суда в контрабанде
Постпред России при ООН Небензя заявил, что более 70 судов уличили в нарушении правил «зерновой сделки»
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Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
На заседании Совета Безопасности ООН постпред России заявил, что за время реализации «зерновой сделки» были задержаны 70 судов, часть их них отстранена за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках, передает РИА «Новости».
Ранее Небензя заявил, что действия киевского режима, направленные против кораблей Черноморского флота России, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.