Союзные силы отбили атаку ВСУ в Херсонской области

Эксперт: Перевод железных дорог Украины на тепловозную тягу осложнит снабжение ВСУ

Эксперт Анпилогов: Украина не сможет в полной мере снабжать ВСУ при переходе на тепловозы

Железные дороги Украины теперь будут вынуждены отказаться от электровозов и вернуться к использованию тепловозов. Это серьезно замедлит доставку грузов для нужд ВСУ на фронт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам энергетики Украины.

«Очевидно, что железная дорога критически важна для военного снабжения. Большая часть поставок – негабаритный большой груз. Например, если тащить танк по обычной дороге на трале, то их общий вес может достигать сотни тонн, и такую массу выдержит не каждый мост. А железная дорога рассчитана на подобные грузы», – напоминает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

«Существует два типа железных дорог – неэлектрифицированные и электрифицированные. Последние обслуживают локомотивы на постоянном и переменном токе. Норматив движения такого участка в два-три раза выше, чем у неэлектрифицированных железных дорог. Другими словами, электровоз едет в два-три раза быстрее тепловоза», – объясняет эксперт.

Зачастую тепловозы гораздо сложнее в обслуживании, нежели электровозы, добавляет он. Помимо этого, они дольше разгоняются.

«Такой вид логистики, помимо всего прочего, серьезно зависит от доступности дизельного топлива. Тепловоз постоянно нуждается в дозаправке. Соответственно, украинской армии теперь придется формировать запасы топлива, которые станут для наших военных отличной мишенью. Особенно, если речь идет о прифронтовых территориях, расположенных в зоне досягаемости артиллерии», – подчеркнул Анпилогов.

Таким образом, отмечает эксперт, переход с электро- на тепловую тягу серьезно замедлит доставку грузов для ВСУ. «Причем большая часть украинских железных дорог была электрифицирована, поэтому тепловозов там осталось немного. Если электровозов официально около трех тыс. единиц, а часть из них либо совсем старая, либо недействующая, то с тепловозами еще хуже – их порядка 600–700 штук. Причем в них включены даже маневровые – советская модель 70-х годов ЧМЭЗ, – которые в принципе не предназначены для того, чтобы тянуть большие грузы на дальние дистанции», – указал собеседник.

«Разумеется, тепловозы бывают разные. Некоторые по тяге сравнимы с электровозами. Другое дело, что большая часть украинского парка – именно ЧМЭЗ. Он может сдвинуть с места, например, 60 груженых вагонов, но это предел его возможностей. Обычно он работает максимум с двадцатью вагонами», – приводит пример эксперт.

«Опять же, неэлектрифицированные участки, которые на Украине и раньше еще оставались, и теперь никуда не денутся. А резервами «Укрзалізниця» (УЗ) попросту не обладает. Соответственно, придется еще больше «размазывать» эту тягу по трассам страны. Понять, что этот процесс начался, мы скоро сможем по массовым отменам пассажирских перевозок на Украине, а также заторам зерновых грузов», – предполагает собеседник.

«Так что заместить полностью тепловозами все участки, которые выпадут из электрификации, Украине будет очень трудно, если вообще возможно», – заключил Анпилогов.

В понедельник «Укрзалізниця» признала, что около 20% поездов на Украине выбились из графика движения. Это произошло из-за повреждений энергообъектов. Отмечаются проблемы с графиком на Львовском, Приднепровском и Донецком направлениях. На маршруты вместо электровозов выходят тепловозы.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после ударов обширные участки железной дороги обесточены. Напомним, в понедельник, в результате новой волны ударов ВС России ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах Украины. Профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.

Позже Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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