Путин подчеркнул отсутствие у Киева желания вести переговоры Москва выразила готовность развивать отношения с Лигой арабских государств В Кремле подтвердили намерение России продолжать взаимодействие с Лигой арабских государств 1 ноября 2022, 10:02 Текст: Александра Юдина

В своем приветствии главам государств и правительств стран-членов ЛАГ по случаю открытия 31-го саммита организации российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия готова всемерно развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) и всеми ее членами. По словам президента, Москва готова и впредь всенаправлено развивать взаимодействие с ЛАГ и всеми ее членами, в том числе для обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровне. Путин также отметил, что военно-политические проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая сирийский и ливийский кризисы, йеменский и палестино-израильский конфликты должны быть урегулированы на общепризнанной международно-правовой основе, при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности государств», отмечается в телеграмме главы государства на сайте Кремля. По словам Путина, на фоне происходящих в мире серьезных политических и экономических изменений ускоряется процесс формирования многополярной системы международных отношений, основывающейся на принципах равноправия, справедливости и уважения законных интересов друг друга. Он добавил, что более значимую роль в этом процессе играют ближневосточные и североафриканские страны, общее население которых составляет почти полмиллиарда человек. «Несомненно, задачи оздоровления международной обстановки, противодействия угрозам и вызовам современности обуславливают необходимость скоординированных коллективных усилий и существенно повышают востребованность таких представительных многосторонних структур, как Лига арабских государств», – отмечено в сообщении. В конце сентября на полях 77-й сессии ГА ООН глава МИД России Сергей Лавров подробно информировал о генезисе украинского кризиса делегацию контактной группы Лиги арабских государств. Новости СМИ2

Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта 31 октября 2022, 23:42

Фото: кадр из видео Expressen/Reuters

Текст: Антон Антонов

Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин. По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС. «Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он. Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены. 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию. Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху 31 октября 2022, 21:27

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем. «Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем всех наших стран. Когда я говорю «всех наших стран», имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории», – приводит его слова ТАСС. Он рассказал, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжалась более двух часов, в результате чего было согласовано совместное заявление. «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», – рассказал Путин. Он добавил, что «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто». Также он подчеркнул, что Москва остается в контакте со сторонами, чтобы продолжать диалог и поставить точку в конфликте в регионе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. Новости СМИ2 Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке» Путин указал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке», а не выйти из нее 31 октября 2022, 23:15 Текст: Антон Антонов

Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней, заявил глава российского государства Владимир Путин. По словам Путина, Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках сделки не будет, а ООН – провести работу с Киевом. Как подчеркнул глава российского государства, беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно. Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота. Кроме того, как отметил президент, Москва поддержала сделку, желая помочь беднейшим странам. Однако 35% зерна попадает в страны ЕС, только от 3% до 5% шло в пользу нуждающихся, передает РИА «Новости». Напомним, Украина напала на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. Россия приостановила участие в «зерновой сделке». Как указывал Путин, главными бенефициарами сделки стали не нуждающиеся страны, а государства Запада. Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы 31 октября 2022, 22:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было подписано по итогам трехсторонней встречи в Сочи. В документе говорится, что стороны, «отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе», приводится текст заявления на сайте Кремля. «Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года», – говорится в публикации. Также стороны «подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», отмечается в заявлении. Лидеры стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие. «Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран», – указывается в заявлении. Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе. Ранее Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем. Новости СМИ2 Путин подтвердил завершение частичной мобилизации Путин сообщил о завершении частичной мобилизации в России и назвал число проходящих подготовку мобилизованных 31 октября 2022, 23:21

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях, сообщил президент страны Владимир Путин. По словам Путина, мобилизация «завершена, точка поставлена». Сейчас 41 тыс. мобилизованных находится в «боевых порядках», из оставшихся 259 тыс. часть «находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах». «То есть 260 тыс. человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена», – сказал Путин. Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации. Он рассказал, что сперва Минобороны рассматривало «меньшую цифру» по числу мобилизованных, но в результате решило, что требуется «мобилизация 300 тысяч», передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно. Напомним, российское военное ведомство объявило в понедельник, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом граждан из запаса, завершены. Путин подчеркнул отсутствие у Киева желания вести переговоры Путин указал на невозможность обсуждать договоренности с Украиной из-за отсутствия у Киева желания вести переговоры 1 ноября 2022, 00:00

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры, сообщил президент России Владимир Путин. Путин напомнил, что договоренности, к которым стороны пришли в Стамбуле, Украина «выбросила в корзину». Сейчас Киев «сам себе запретил» вести переговоры с Москвой. Путин заявил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия». «Наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», – приводит его слова РИА «Новости». Президент России также отметил, что не всегда целесообразно озвучивать свою переговорную позицию заранее. Необходимо, чтобы сами переговоры состоялись. Как заявил Путин, иногда «выкладывать на стол» предложения «нужно в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют «запросными», и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны». Путин также подтвердил, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева. «Но это не все, что мы могли бы сделать», – сказал он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным. Новости СМИ2 Песков назвал чушью заявления Украины о «двойниках Путина» Песков: Предположения главы разведки Украины о «двойниках Путина» являются чушью 31 октября 2022, 20:02 Текст: Елизавета Шишкова

Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России якобы использует двойников, являются чушью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Как можно это прокомментировать? Как чушь!» – передает слова Пескова ТАСС. Буданов заявил о «двойниках Путина» в интервью Daily Mail, позже эти слова и само интервью были опубликованы в официальном телеграм-канале ГУР. Ранее Песков заявлял, что Путин знает про теорию о своих «двойниках» и смеется над этим. Путин отказался «выпячивать» разногласия Армении и Азербайджана на переговорах Путин отказался «выпячивать» вопросы, которые Армения и Азербайджан не смогли согласовать в Сочи 31 октября 2022, 23:05 Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин заявил, что не следует «выпячивать» чувствительные вопросы, которые Армении и Азербайджану не удалось согласовать на трехсторонней встрече в Сочи. Президент заявил, что для нагорно-карабахского урегулирования Россия готова предоставить Армении и Азербайджану карты «еще генерального штаба советской армии». «Это самые точные карты, как мы понимаем», – сказал он. По словам Путина, демаркация границы является важнейшим вопросом. Он сообщил, что есть некоторые предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, передает РИА «Новости». «Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами», – сказал президент. Напомним, на трехсторонней встрече в Сочи был согласован текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Новости СМИ2 Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах Российский лидер Владимир Путин поприветствовал Луиса Инасиу Лулу да Силву на посту президента Бразилии 31 октября 2022, 10:57

Фото: Andre Penner/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер указал, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет кандидата, и выразил надежду на совместные усилия по обеспечению дальнейшего развития конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Кроме того, Путин пожелал Лулу да Силве «успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия». Ранее Лулу да Силву поздравили президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару. Пашинян: Важен вывод войск Азербайджана из зоны ответственности миротворцев в Карабахе Глава Армении счел важным вывод военных Азербайджана из зоны ответственности российских миротворцев 31 октября 2022, 16:19 Текст: Александра Юдина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. По его словам, вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в той местности. Пашинян выразил надежду, что по итогам встречи ситуация изменится, передает РИА «Новости». В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Путин выразил надежду на продвижение в решении карабахского урегулирования. Новости СМИ2 Путин указал на отсутствие проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном 31 октября 2022, 22:59 Текст: Антон Антонов

Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие – это предмет компромиссов с обеих сторон, заявил глава российского государства Владимир Путин. Путин сказал, что сейчас преждевременно говорить об основных составляющих мирного договора. «Это предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости». Путин сообщил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе прописано в совместном заявлении от ноября 2020 года. «Здесь добавить нечего», – сказал он. Он заверил, что контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены. При этом Путин указал, что страны Европы пытаются исключить Москву из различных форматов, в том числе касающихся ситуации в Нагорном Карабахе. «Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно», – сказал он. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что работа по карабахскому урегулированию при посредничестве России будет продолжаться. Напомним, обнародован текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Заявление согласовали на трехсторонней встрече в Сочи. Алиев и Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным Глава Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным 31 октября 2022, 12:11 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи для участия в трехсторонних переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным. С Пашиняном в Сочи прибыли вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза республики Армен Григорян, передает ТАСС. В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Новости СМИ2 Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером 31 октября 2022, 12:43 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, в ходе встречи они намерены окончательно подвести итоги этого года, а также на уровне глав государств спланирую задачи на следующий год, передает «БелТА». В понедельник Лукашенко принимает с докладом главу правительства Белоруссии Романа Головченко. Президент уточнил у премьера, как развивается реализация белорусско-российских интеграционных проектов. Лукашенко отметил, что он и Путин договорились, что на интеграционные проекты будет выделено около 1,5 млрд долларов. Напомним, Лукашенко и Путин встречались 14 октября в Астане во время проведения саммита СНГ они провели беседу на ногах. Путин: Российские миротворцы в Карабахе выполняют свою миссию 31 октября 2022, 17:38 Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные в Нагорном Карабахе выполняют свою миссию согласно договоренностям, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи. «Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен», – обратился Путин к Алиеву, передает ТАСС. Ранее президент России в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявлял, что Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности. Новости СМИ2 Путин, Алиев и Пашинян начали трехстороннюю встречу 31 октября 2022, 20:48 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали трехстороннюю встречу по урегулированию в Карабахе. Также отдельно беседуют главы МИД трех стран, сообщает ТАСС. Инициатором этой встречи, проходящей в корпусе «Империал» санатория «Русь», стала российская сторона. На саммите запланировано обсуждение дальнейших шагов по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. В Кремле сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.