Подлодка «Магадан» прибыла на Тихоокеанский флот

В Тихоокеанском флоте сообщили о прибытии подводной лодки в пункт базирования во Владивостоке

Подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», оснащенная крылатыми ракетами «Калибр», впервые прибыла на Тихоокеанский флот (ТОФ) в свой пункт базирования во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ТОФ.

В сообщении говорится, что подводная лодка завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский Северным морским путем, преодолев более девяти тысяч морских миль, передает РИА «Новости».

В соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил состоялся торжественный митинг. Командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков в ходе мероприятия поздравил моряков с прибытием в родную гавань. Также личный состав встречали родные и близкие моряков, представители завода-изготовителя и ветеранских организаций.

После краткосрочного отдыха экипаж приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки в составе подводных сил ТОФ.

Для ТОФ «Магадан» является третьей по счету дизель-электрической подводной лодкой, способной нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

Ранее сообщалось, что подводные силы Тихоокеанского флота пополнились сразу двумя атомными подводными крейсерами. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А, «Борей-А») «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск», совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке.