День героев Танкограда отметили в омских библиотеках

Во всех городах России, имеющих звание «Город трудовой доблести», отмечается День героев Танкограда. В Омске в детской библиотеке имени А. С. Пушкина и в детской исторической библиотеке «Отечество» прошли мероприятия, посвященные вкладу города в укрепление обороноспособности страны в годы войны.

«Сегодня День героев Танкограда. В нашем городе был танковый завод, который поставлял на фронт танк Т-34. Чтобы этих танков было как можно больше, многие маленькие омичи посылали свои денежные сбережения на его создание. Тогда, в октябре 1943 года, на танки «Малютка» было собрано 179 тыс. рублей. И таких танков было построено несколько десятков. Каждый из вас тоже может помочь своему городу и стране. Например, хорошей учебой и знанием истории страны и своего города», – рассказал Детской библиотеке им. А. С. Пушкина директор департамента культуры администрации города Омска Олег Федоренко, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Танкоград – неофициальное имя Челябинска, которое он получил в годы Великой Отечественной войны. На заводах города стали выпускать танки Т-34 вместо тракторов. Массовое производство было освоено за 33 дня. По общим подсчетам, каждая пятая машина, выпущенная для фронта, была сделана в Танкограде.

Федоренко рассказал, что Омск также не остался в стороне. Всего за годы войны в регион прибыло более 100 эвакуированных предприятий, 80 из них были размещены в Омске. На Омском танковом заводе (ныне Омский завод транспортного машиностроения) производили лучшую боевую машину Великой Отечественной войны – танк Т-34. Первые 24 боевые машины были направлены на фронт, в 173-ю танковую бригаду, 13 сентября 1942 года. Всего на заводе было изготовлено около 7 тысяч танков Т-34.