Прилепин: Без песен Великой Отечественной войны мы бы не получили 1945 год

Писатель Прилепин напомнил, что музыка сопровождала все великие деяния русской истории

В народной памяти остаются только те победы, которые отражены в литературе, заявил писатель Захар Прилепин, выступая на поэтическом вечере RT ZOV.

Он добавил, что для народа, который разучился читать стихи и слушать свои песни, победы никогда не будет, передает RT.

«Если какие-то события не отображаются в литературе и в музыке, они не фиксируются в национальной памяти. У нас количество сражений, побед и поражений было весьма велико в национальной истории, но мы помним то, что отображено в литературе», – сказал Прилепин.

По его мнению, если происходящее зафиксировано в литературе, то это станет частью национального сознания.

«И, более того, важнейшим компонентом будущей победы. Мое абсолютное убеждение в том, что если бы не было песен Великой Отечественной войны... мы бы не получили 1945 год», – сказал он.

Поэзию Прилепин назвал наивысшей формой речи, а также добавил, что Россия сейчас сражается в том числе и за язык.

5 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», куда вошли произведения военной тематики.

Ранее в ходе поэтического вечера RT ZOV официальный представитель МИД России Мария Захарова зачитала стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России» и провела параллель между современной Россией и российским государством XIX века.