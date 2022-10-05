IT-эксперт: Блокировкой аккаунтов RT YouTube нарушал российскиe законы

IT-эксперт Зыков прокомментировал решение суда по иску телеканала RT к Youtube

Блокирование аккаунтов российского телеканала RT на платформе YouTube – действие политически ангажированного игрока, сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации пользователей соцсетей Владимир Зыков. Суд удовлетворил иск учредителя телеканала RT – организации «ТВ-Новости» к корпорации Google по разблокировке 27 связанных с RT ним YouTube-каналов

«Решение учредителя телеканала RT – АНО «ТВ-Новости» – подать судебный иск к американской корпорации Google было правильным. Блокировкой аккаунтов RT на сайте YouTube компания Google нарушала российское законодательство. Более того, эту блокировку можно назвать только актом цензуры. Это были действия политически ангажированного игрока. IT-гигант заблокировал медиа, каналы которого смотрело большое количество пользователей», – считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«RT фактически доказали, что правда на их стороне», – отметил эксперт. По мнению собеседника, к Google и к YouTube масса претензий и в других странах, где против IT-корпорации возбуждено множество дел. «Сейчас в Европе активно запрещаются аналитические службы Google. Например, их облачный сервис Drive обрабатывает с нарушениями данные пользователей. Есть претензии и к тому, как YouTube модерирует контент, на каком сновании происходит удаление роликов и блокировка аккаунтов», – указал собеседник.

Зыков надеется, что пользовательское сообщество во всем мире будет активнее предъявлять претензии к Google за нарушение своих прав. Впрочем, эксперт считает, что иностранные интернет-корпорации предпочти пойти другим путем, чтобы избежать необходимости соблюдения российских законов: «Многие из них фактически покинули Россию. Google тоже практически не оказывает услуг в России, одной ногой он уже ушел, а второй – пересекает границу».

По его словам, в такой ситуации для давления на Google у России остается только апеллировать к международном сообществу или судиться за пределами РФ.

Ранее суд удовлетворил иск учредителя телеканала RT АНО «ТВ-Новости» к американской корпорации Google по разблокировке YouTube-каналов. Об этом накануне сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Мы выиграли суд у Google. Их обязали разблокировать наши 27 каналов. В случае неисполнения выплачивать судебную неустойку (100 тыс. рублей в день) после вступления решения в силу до момента фактического исполнения решения с еженедельным увеличением суммы ежедневной неустойки в два раза», – цитирует ее РБК.

В картотеке арбитражных дел также появилась информация об удовлетворении иска. АНО «ТВ-Новости» подала его в мае к генеральной корпорации Google LLC, ее ирландскому подразделению Google Ireland Limited и российской «дочке» ООО «Гугл». Третьей стороной разбирательства выступил Роскомнадзор.

Как известно, Google закрыл все связанные с RT YouTube-каналы в Европе в марте – на фоне украинской спецоперации. После блокировки суд наложил арест на имущество и счета российского подразделения Google по искам АНО «ТВ-Новости» и других российских СМИ, в которых содержались те же претензии.

По иску RT суд арестовал средства и недвижимое имущество ООО «Гугл» общей стоимостью 500 млн руб. Роскомнадзор потребовал снять ограничения, которые, как утверждали в ведомстве, «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

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