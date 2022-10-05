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Эксперты оценили запрет США обменивать доллары на российские средства МВФ
Экономист Лизан призвал пересмотреть участие России в МВФ из-за долларовых санкций США
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Белый дом нашел способ заблокировать перечисление России 18 млрд долларов со счетов в МВФ. Если организация с этим соглашается, тогда Москве стоит пересмотреть формат своего участия в фонде, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее Джо Байден запретил запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России.
«Запрет носит исключительно номинальный характер. По сути, они просто попытались перекрыть один из каналов гипотетического поступления долларов в Россию в интересах нашего государства», – рассказал экономист Антон Любич. «Вместе с тем, насколько мне известно, Россия перестала в принципе размещать государственные средства в долларах, поэтому не видела смысла пользоваться этим механизмом», – отметил собеседник.
В то же время экономист Иван Лизан считает, что Байден позволил себе «очередной укол в адрес России». «Американцы закрывают потенциальную лазейку, которая позволила бы России в теории получить около 18 млрд долларов. Получение этих средств связано с тем, что ранее Международный валютный фонд распределил между странами-участницами фонда пропорционально их квотам 650 млрд долларов для преодоления последствий пандемии», – пояснил Лизан.
«Теперь получается, что положенные России средства выделены, но не перечислены. Они остались в валюте МВФ и, вероятно, пойдут к уже лежащим там же 300 млрд золотовалютных резервов нашего Центробанка», – добавил он. «Кроме того, эта ситуация в очередной раз актуализировала вопрос сохранения членства в МВФ. Мы регулярно делаем взносы, но получить свою долю мы не можем», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем, Россия является страной-донором и сложно припомнить, когда последний раз мы брали деньги у МВФ. Если бы мы обратились за помощью – нам бы выставили такое количество экономических и политических условий, на которые не соглашаются страны меньше, чем Россия. К чему это приводит – можно посмотреть на примере Украины. Поэтому нам, вероятно, стоит пересмотреть подход к нашему участию в фонде», – заключил эксперт.
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Байден запретил США обменивать доллары на средства МВФ от России
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Глава американского государства Джо Байден запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России и Белоруссии, на доллары, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Саудовская Аравия и Россия собрались сократить добычу нефти
Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти
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На встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены, заявили источники. СМИ пишут, что это «разозлит США и поможет России».
Как пишет Financial Times, размер сокращения еще не согласовали, Эр-Рияд и Москва добиваются сокращения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев. Эксперты ожидают ответных мер США, например, дополнительного выпуска нефти из стратегического резерва. Аналитики указывают, что США приходится иметь дело не со «старой Саудовской Аравией», сейчас королевство готово добиваться более высокой цены на нефть даже при угрозе ответной реакции со стороны США.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Политолог Дудаков: Украина опустошила арсеналы НАТО
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В год США производят не более 30 тыс. 155-мм снарядов, но Украина столько же прожигает за две недели, рассказал американист Малек Дудаков. По его словам, американскому ВПК придется перейти на военные рельсы, чтобы нарастить объемы выпускаемого оружия. Ранее телеканал CNBC сообщил, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину.
«США с марта поставили Киеву 840 тыс. 155-мм снарядов. Если не считать того, что нужно самой армии США для тренировок, их в резерве Пентагона практически не осталось. При этом годовое производство этих снарядов в Америке не превышает 30 тыс. штук. Украина же прожигает такой объем за каждые две недели конфликта», – рассказал в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
«Также давно проявляется и ракетный голод. Киев уже получил 8500 единиц Javelin. Это почти все, что хранилось в резервах США. Более того, для пополнения запасов понадобится не менее 10 лет, поскольку в год Штаты могут выпускать не более 800 ракет», – замечает эксперт.
Этим объясняется тот факт, что в недавних траншах Украине отсутствовали как 155-мм гаубицы и снаряды к ним, так и Javelin и Stinger, продолжает политолог. «Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS. Однако и они нынче числятся в документах Пентагона как «заканчивающиеся», – поясняет Дудаков.
«В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS. Но не сразу, а в течение двух лет, пока их произведут. И только на смену потерянных машин. Америка планирует производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае – если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35», – подчеркнул американист.
«Американские военные эксперты в интервью CNBC говорят, что без перевода ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно. Пока же ВПК не справляется с заказами. И он не в силах закрыть потребности Украины, где американский «арсенал демократии» быстро истрачивается» – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNBC заявил, что у США и Европы заканчивается вооружения для поставок на Украину. Быстро восполнить запасы не получится, сообщает издание, поскольку для этого нужны высококвалифицированные рабочие.
Также отмечается, что у США фактически закончились 155-мм гаубицы, в разряд «ограниченных» попали пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и 155-мм боеприпасы. Аналогичная ситуация складывается и в европейских странах.
CNBC в качестве альтернативы предлагает Украине «поискать поставщиков в других местах», например, в Южной Корее. Ранее военный эксперт Илья Крамник также говорил о потенциальной проблеме исчерпывания арсеналов НАТО.
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания.
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Лавров сравнил поведение США с действиями Гитлера перед нападением на СССР
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США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер «поставил под ружье» страны Европы для нападения на СССР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Выступая в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, он отметил, что, как и тогда, нынешним планам не суждено сбыться, о чем предельно ясно сказал президент Владимир Путин в Кремле, передает РИА «Новости».
По мнению Лаврова, реальные угрозы со стороны киевского режима жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности растут, пишет ТАСС.
Глава МИД подчеркнул, что все это сделало невозможным существование в рамках украинского государства регионов, для населения которых русский язык, русская культура, история являются родными.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
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Рогозин объяснил заявления Маска о Крыме влиянием русской женщины
Предстоящий полет космонавта Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon повлиял на мнение основателя SpaceX Илона Маска об Украине, Донбассе и Крыме, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин отметил, что Маск выступил с заявлениями относительно Украины, Донбасса и Крыма накануне полета его корабля Crew Dragon к МКС. В экипаж входит Кикина. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин в Telegram.
Запуск к МКС корабля Crew Dragon запланирован на 5 октября. В экипаж также входят астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
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Захарова: Блинкен рассказал о мотивах США уничтожить «Северные потоки»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто и не стесняясь рассказал о мотивах Соединенных Штатов и НАТО в уничтожении «Северных потоков», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила дипломат в своем Telegram-канале, госсекретарь США во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у Соединенных Штатов и партнеров по НАТО мотивов для уничтожения «Северных потоков».
«Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в тот момент не качали газ в Европу. «Северный поток – 2», как известно, так и не был введен в эксплуатацию. «Северный поток – 1» был остановлен на несколько недель из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия <…>», – процитировала Захарова Блинкена.
Комментируя слова госсекретаря США, Захарова подчеркнула, что Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. «Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В качестве мотива для уничтожения «Северных потоков» Захарова привела слова Блинкена о том, что США увеличили свое производство и теперь являются ведущим поставщиком СПГ в Европу, «помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины». Захарова отметила, что «Украина здесь ни при чем», и сообщила, что «под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа».
Накануне экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
В прошлый вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Американист Дробницкий: Маск по вопросу конфликта на Украине стал рупором контрэлиты США
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Подход Илона Маска к решению украинского конфликта наивен, поскольку он исходит из того, что это противостояние имеет локальную природу. Однако его слова – это позиция контрэлиты США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий.
«Среди правящего истеблишмента предложение Маска вряд ли будет пользоваться популярностью. В Вашингтоне «правят бал» люди, которые хотят жечь до конца. Если мы посмотрим на мейнстрим в США и Британии, то они только и ждут победы Украины на фронте», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Кроме того, на каждое такое предложение сразу сыпется куча высказываний украинских деятелей и ястребино настроенных американских сенаторов. Зачастую такие высказывания крайне резки», – отметил он.
«Вместе с тем само по себе высказывание Маска является маркером того, что подобные мнения циркулируют в кругах американских контрэлит. Они понимают: те, кто рулит непрямой войной с Россией, наносят ущерб бизнесу и другим отраслям экономики», – пояснил собеседник.
«При этом у Маска очень наивный подход к решению вопроса. Он исходит из того, что противостояние на Украине имеет локальную природу, ведется где-то далеко от Америки, и вся эта история не имеет каких-то значительных противоречий. Поэтому, как считает Маск, люди могут вновь проголосовать на референдумах, но уже под контролем ООН. Он пишет это так, будто бы никакой войны между Западом и Россией нет», – удивляется Дробницкий.
«Я думаю, на политику Белого дома такое заявление никак не повлияет. В истеблишменте, который принимает решения относительно дальнейшего развития ситуации, пока доминирует идея продолжения войны», – отметил эксперт.
«Раздражение же в контрэлитах вызвано тем, что они в принципе не любят тот истеблишмент, который сейчас находится у власти. А во-вторых, они ощущают реальный ущерб своим интересам от этого конфликта. В случае же смены власти этот вопрос может быть использован для дискуссий и торга», – полагает политолог.
«Что касается самого Маска, то его заявление вряд ли было самостоятельным. Он уже давно дистанцируется от либералов и перевез свои активы в Техас. Тем самым он демонстрирует отход от техноэлиты Америки и правящего леволиберального истеблишмента, а также выступает в роли рупора контрэлиты», – считает собеседник.
Напомним, накануне американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Он перечислил четыре пункта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter.
В ответ на это предложение экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Илона Маска, а также заявил, что никто из украинцев не купит автомобиль Tesla.
В России пошутили о присвоении американскому предпринимателю внеочередного офицерского звания. Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем в Telegram назвал Маска молодцом, но посетовал, что «Юстас рано расшифровался». Зампред Совбеза предположил, что в следующих сообщениях Маск напишет «что-то типа «Ukraine is an artificial state», то есть назовет Украину искусственным, ненастоящим государством.
А экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что на основателя SpaceX оказал влияние предстоящий полет космонавта Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин в Telegram.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский устроил опрос в Twitter. Он спросил, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ на сообщения Маска потребовал вернуть Украине контроль над Крымом, провести демилитаризацию и денуклиаризацию России и подвергнуть россиян международному трибуналу.
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КНДР поддержала возвращение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в Россию
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Северная Корея уважает волю жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые решили воссоединиться с Россией, сообщил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
Чо Чхоль Су заявил, что КНДР поддерживает решение Москвы сделать эти регионы частью России. Подчеркивается, что соответствующие референдумы прошли в соответствии с Уставом ООН, в котором «закреплены принципы равноправия людей и их право на самоопределение», а также в соответствии с «легитимными процедурами, которые позволили отразить волю жителей двух республик и двух областей», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
МИД КНДР, оценивая голосование по антироссийской резолюции, представленной США в СБ ООН, заявил, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела независимых государств и ущемляет их законные права. Северная Корея заявила, что США злоупотребляют участием в СБ ООН для «поддержания неоспариваемого «однополярного мира», передает РИА «Новости».
По мнению Чо Чхоль Су, США используют «старый трюк», который применялся в Югославии, Афганистане и Ираке. Как заявил МИД КНДР, если «СБ ООН собирается нарушать независимые права и фундаментальные интересы суверенных государств с помощью нелогичных и гангстерских двойных стандартов, противоречащих целям и принципам устава ООН, он будет привлечен к полной ответственности за последствия».
Напомним, президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
США вынесли на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Из 15 членов Совбеза за проект резолюции проголосовали 10; Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались, Россия наложила вето.
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Экс-сенатор США Блэк оценил мотивы ЦРУ для диверсии на «Северных потоках»
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Обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
Блэк отметил, что как профессиональный судья оценивает преступления с точки зрения мотива и возможностей его совершить. По словам Блэка, стран, которые способны взорвать газопроводы на большой глубине океана, мало, передает РИА «Новости».
Так, Украина, как считает Блэк, вряд ли справилась бы с этим. Предположения, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам» он назвал глупыми и абсурдными, у Москвы нет мотивов для диверсии.
При этом США были обеспокоеены тем, что в связи с приближением зимы жители Европы начнут протестовать и, возможно, «свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах». Однако вряд ли какая-либо из стран НАТО могла провести диверсию без координации с США, сказал он.
«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», – сказал он.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции
Апелляция российского бизнесмена Олега Дерипаски на санкции, введенные против него американскими властями, отклонена, сообщил Верховный суд США.
В сообщении сказано, что ходатайство отклонено, передает ТАСС.
В 2018 году Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить. В марте 2022 года Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия отклонил апелляцию Дерипаски на решение прекратить дело по его иску к Минфину США об отмене санкций.
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Представители Украины, США и Турции обсудили оперативную поддержку ВСУ
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил оперативную поддержку украинской армии с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном в ходе своего визита в Турцию, сообщил офис президента Украины.
Как сообщил офис президента Украины, в рамках визита в Турцию Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, передает ТАСС.
В ходе встречи, прошедшей в трехстороннем формате, представители Киева, Вашингтона и Анкары обсудили продолжение помощи украинской армии, «актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания». Ермак также провел отдельные встречи с Калыном и Салливаном.
Участники встреч обсудили ситуацию в зоне боевых действий и координацию мер по реагированию на последние действия России, говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского. Ермак заявил о необходимости получения Украиной международных гарантий безопасности до обретения Киевом членства в НАТО, отмечается в сообщении. В нем также сообщается, что Ермак заявил Салливану и Калыну о «важности жесткой реакции» на референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В свою очередь руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что Салливан обсудил с Ермаком дополнительную помощь Киеву, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «продолжающуюся работу Украины с ООН, направленную на обеспечение экспорта продовольствия на мировой рынок».
Как сообщили в Белом доме, Салливан заявил Ермаку о том, что Вашингтон и его партнеры «будут создавать жесткие издержки для любых лиц, организаций и стран, которые оказывают поддержку» вхождению украинских территорий в состав России. Салливан также подчеркнул, что США привержены дальнейшей поддержке Украины, в том числе за счет выделения дополнительной помощи на 12 млрд долларов, которую одобрил президент США Джо Байден.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что Штаты всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и поддержат усилия Киева по восстановлению контроля «над своей территорией».
В прошлую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Соединенные Штаты все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, заявляя о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, США становятся стороной украинского конфликта. Как подчеркнул Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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Британцы выдвинули требования Украине в рамках плана Маска
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предложенный американским миллиардером и основателем Tesla Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине.
Один из комментаторов отметил, что Илон прав, и добавил, что никому не нужна ядерная война, а Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной, передает РИА «Новости».
Другой пользователь также отметил правоту Маска и подчеркнул, что Россия и Украина должны искать мирного соглашения как можно скорее.
Третий комментатор призвал не позволять США втянуть весь мир в ядерный Армагеддон.
Еще один читатель газеты согласился, что Маск прав на сто процентов. Он посетовал, что было готово мирное соглашение между Россией и Украиной, когда стороны встречались в Турции, однако Борис Джонсон по указанию НАТО намеренно его испортил, чтобы военная машина США могла выкачивать миллиарды долларов из своих граждан и вести опосредованную войну с Россией.
Читатели сошлись во мнении, что никто из западных политиков не хочет дипломатического решения, так как зарабатывают на этом слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал заявление основателя Tesla Илона Маска о референдумах и ситуации вокруг Украины, предложив Маску сравнить вернувшиеся в Россию регионы с колесами Tesla, которые «проголосовали за».
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В Белом доме прояснили ситуацию с обменом баскетболистки Грайнер
Власти США готовы рассмотреть «серьезное встречное предложение» России по обмену заключенными, если такое поступит, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Карин Жан-Пьер попросили прокомментировать ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Пресс-секретарь Белого дома в очередной раз повторила, что американская сторона ранее выдвинула свое «обстоятельное предложение» по данному вопросу.
«Мы хотим, чтобы Россия приняла это предложение. <…> Или же они могут сделать серьезное встречное предложение. Но они должны сделать серьезное ответное предложение», – цитирует ТАСС Жан-Пьер.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
Суд приговорил к колонии гражданина США за нападение на полицейского в Воронеже
Суд Центрального района Воронежа признал виновным и приговорил к 4,5 годам колонии гражданина США Роберта Гилмана, который ударил полицейского, сообщили в суде.
«Суд считает вину Гилмана полностью доказанной. <...> Гилман осознавал, что посягал на здоровье представителя власти», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в ДНР гражданин США Суеди Мурекези обвинен в участии в антироссийских митингах и разжигании межнациональной розни.
Председатель КНШ ВС США обсудил с главнокомандующим ВСУ СВО России
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в воскресенье обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) генералом Валерием Залужным ход специальной военной операции РФ, говорится в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.
По словам официального представителя Комитета начальников штабов ВС США, Милли и Залужный «обменялись прогнозами и оценками» относительно российской спецоперации. Председатель КНШ «вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». В заявлении также подчеркивается, что «Украина является ключевым партнером для НАТО», передает ТАСС.
В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в воскресенье сообщил, что обсудил по телефону с председателем КНШ ВС США генералом Марком Милли обеспечение военных потребностей Украины. Главком ВСУ выразил благодарность «американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена».
Накануне представители Украины, США и Турции обсудили оперативную поддержку ВСУ. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что Штаты всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и поддержат усилия Киева по восстановлению контроля «над своей территорией».
В прошлую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Соединенные Штаты все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, заявляя о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, США становятся стороной украинского конфликта. Как подчеркнул Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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