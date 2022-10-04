Названы планы гендиректора МАГАТЭ о посещении Киева и Москвы

Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит на этой неделе Киев информацию подтвердило само агентство в опубликованном в Twitter заявлении.

В заявлении говорится, что на этой неделе Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву, чтобы продолжить консультации по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, передает ТАСС.

Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине был опубликован 6 сентябоя, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.

Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.