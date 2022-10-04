На конкурс «Лидеры возрождения» подали заявки пять тысяч участников

На конкурсы «Лидеры возрождения», которые проводятся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, подано пять тысяч заявок.

Организаторы считают, что такое большое количество участников вызвано тем, что люди поверили в будущее своих регионов, которые вошли в состав России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, члена Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения» Владимира Якушева, люди голосуют за будущее Луганской Народной Республики вместе с Россией. Они уже сделали это на референдуме – и сейчас делают это еще раз.

Исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков рассказал, что среди участников больше всего граждан Российской Федерации, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также жителей Запорожской и Херсонской областей. Есть также граждане Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Латвии. Среди участников – люди всех возрастов: от 20 до 60 лет и старше, а также разных профессий и сфер деятельности.

Напомним, регистрация на конкурсы «Лидеры возрождения. Херсонская область» и «Лидеры возрождения. Запорожская область» началась 21 сентября 2022 года, на конкурсы «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» и «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» подать заявку можно с 22 сентября 2022 года.