Санду заявила о готовности отдать Украине на время земли Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет.

По ее словам, разговор о передаче земель был в Киеве, обсуждался вопрос с селом Джурджулешты (село в Кагульском районе Молдавии, граничит с Румынией и Украиной – прим. ВЗГЛЯД).

Санду во время пранка, видео которого опубликовано в Telegram-канале блогеров Вована и Лексуса, отметила, что люди с Украины приезжали и смотрели территорию, которую Молдавия готова предоставить, пока решается юридический вопрос с портом в целом. Однако, по ее словам, она готова предоставить Украине землю в пользование на ближайшие несколько лет.

Тем не менее, продолжила она, после того как технические специалисты приехали и осмотрели территорию, дальнейшего ответа власти Молдавии не получили.

«Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения», – сказала Санду, обращаясь к «украинскому премьеру».

Ранее президент страны Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила, что Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе».

Администрация президента Молдавии в понедельник заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.