Кремль спросили об участии Минска в СВО

Минск является союзником и партнером Москвы и тесно с ней взаимодействует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко об участии этой страны в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Белоруссия – это наш союзник, это наш партнер, с которым у нас Союзное государство. И, конечно, в рамках этого Союзного государства и в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, действительно ли Минск участвует в СВО.

Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции России на Украине, но своих военных не посылает. По его словам, задача Минска состоит в том, чтобы не допустить удара по Белоруссии и распространения конфликта на ее территорию.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что создание 20-тысячной группировки украинских войск на южном операционном направлении требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций.