Останина отреагировала на слухи об отставке с поста главы комитета Госдумы

Депутат Госдумы Останина оценила слухи об отставке с поста главы думского комитета

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о ее возможной отставке с поста председателя комитета из-за слов об отсрочках, якобы принятых Минобороны.

«Дискуссия об этичности ведется в комиссии по этике, в комиссию по этике меня никто не приглашал, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вас сейчас. Более того, сейчас региональная неделя, в Думе никаких дискуссий нет, потому что депутаты в регионах. Я сама в Оренбурге», – пояснила Останина в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий указала, что сейчас занята возвращением в семьи мобилизованных отцов детей-инвалидов в семьи, потому не задумывается о кадровой политике в парламенте.

Она отметила, что планирует встречу с комитетом солдатских матерей в Оренбурге, и сейчас у нее хватает работы.

Напомним, «Ведомости» со ссылкой на источники указывали, что в Госдуме ведется обсуждение этичности заявлений Останиной, после того, как она со ссылкой на замминистра обороны Николая Панкова сообщила об освобождении от мобилизации двух мужчин, у которых есть беременные жены.

Отстранение должно было произойти из-за того, что депутат якобы «некорректно поступила» с Панковым, сообщив о достигнутой договоренности об освобождении от мобилизации отцов двоих детей, но сам Панков после опроверг это заявление. Останина отредактировала пост в соцсетях, где указала, что узнала эти данные от главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, и раскритиковала Панкова за то, что тот обещал с ней поговорить, но так и не связался.