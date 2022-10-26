Минобороны освободило от мобилизации отцов двоих детей в случае беременности супруги

Депутат Останина: От частичной мобилизации освободят отца двоих детей, жена которого на 22-й и позднее неделе беременнос

Министерство обороны приняло решение освободить от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Как сообщила Останина в своем Telegram-канале после телефонного разговора с замминистра обороны Николаем Панковым, в директиву Генштаба внесли изменения касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, приняты.

Кроме того, по словам Останиной, в директиву Генштаба внесли поправку, согласно которой от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов «вне зависимости от количества детей в семье».

«Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО», – написала Останина.

Напомним, 21 октября Останина сообщила, что число мобилизованных граждан России на сегодня 260 тысяч человек, на следующей неделе частичная мобилизация закончится.