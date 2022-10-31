В России оценили результаты выборов Бразилии

Политолог Хейфец: Новый президент Бразилии сохранит хорошие отношения с Россией

Несмотря на симпатии к России, Лула да Силва не станет союзником Москвы, хотя и будет развивать отношения с нашей страной, в том числе в рамках БРИКС. При этом решающее значение на внешнюю политику Бразилии окажет результат выборов в Конгресс США – Луле проще договариваться о чем-либо с демократами, нежели с республиканцами. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Виктор Хейфец.

«Четкий ответ на вопрос о том, как будет меняться внешняя политика Бразилии, мы получим, как ни странно, после выборов в Конгресс США. Многое будет завесить от того, возьмут ли, как предполагается, республиканцы контроль над Конгрессом», – отметил эксперт по Латинской Америке, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Если республиканцы получат большинство в Конгрессе, то серьезное сближение Бразилии и США маловероятно, считает собеседник. «Не случайно Жаир Болсонару получил прозвище «тропический Трамп», и экс-президент США называет Болсонару своим другом. При этом республиканцы негативно и подозрительно относятся к левым стремлениям Лулы да Силвы», – пояснил Хейфец.

По мнению собеседника, при демократах отношения между США и Бразилией будут «более ровными». «Однако это не значит, что они будут безоблачными. У Лулы да Силвы с тем же Бараком Обамой были разногласия. К примеру, Бразилия при Луле была противником использования территории Южной Америки под американские базы, – напомнил Хейфец. – Но господину Луле однозначно легче находить взаимопонимание с демократами, нежели с республиканцами».

При этом в отношениях с Россией политика Бразилии вряд ли изменится, полагает эксперт. «Лула, который и сейчас не скрывает своих симпатий к России, конечно, не станет нашим союзником. Но он будет исходить из интересов Бразилии, а стране нужно поддерживать ровные отношения со всеми крупными державами. Поэтому, думаю, Лула будет сохранять хорошие отношения с Москвой», – считает Хейфец.

Собеседник также полагает, что Лула по-прежнему будет развивать позиции Бразилии в БРИКС. «Не исключаю, что он будет пробовать вернуть Бразилии ту роль глобального актора, которую мы наблюдали в пору его президентства в 2003–2010 годы», – добавил Хейфец, отметив, что сейчас это делать Луле будет гораздо сложнее.

«Во-первых, потому что в Бразилии сегодня наблюдается рост цен на топливо и продукты питания в сочетании с экономическим спадом. Во-вторых, парламент не контролируется Лулой: у него и его союзников меньше половины голосов. Значит, ему необходимы коалиционные схемы, нужно будет проводить более умеренную внешнюю политику», – перечислил эксперт.

Политика Бразилии при Луле будет направлена на автономную линию при учете мнения крупных стран, считает Хейфец. «Думаю, что мы будем наблюдать активизацию региональной роли Бразилии. Не исключаю, что последует улучшение отношений Бразилии и Аргентины. Кроме того, стоит ожидать активизации роли Бразилии в региональных латино-американских организациях», – отметил собеседник.

«Более того, допускаю, что Бразилия будет предлагать посреднические услуги в украинском конфликте. Лула не раз высказывался за урегулирования конфликта за столом переговоров», – напомнил профессор.

Что касается отношений с Китаем, то они не ухудшатся, считает собеседник. «Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Бразилии, таковым и останется не зависимо от того, что сменилась власть. Болсонару предпринимал попытки сократить объем связей с Пекином, но этого не произошло. Не стоит ожидать этого и при Луле», – констатировал Хейфец.

Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов.

Президент США Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравили Лулу да Силву с победой на выборах. Позже поздравлениям присоединился президент России Владимир Путин.

При этом ранее Путин отмечал, что не ожидает каких-то изменений по итогам выборов в Бразилии. «Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в хороших отношениях с господином Болсонару. Мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы – это самое главное», – указывал российский лидер.

«Мы знаем, что в Бразилии, несмотря на острые внутриполитические процессы, консенсус в отношении сотрудничества с Россией, консенсус в отношении нашего взаимодействия в рамках БРИКС. Для нас это имеет принципиальное значение, мы исходим из этого», – добавил он.

«У нас тоже консенсус в отношении взаимодействия с Бразилией. Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнером в Латинской Америке, так оно и есть, и будем все делать для того, чтобы эти отношения развивались в будущем», – подчеркнул Путин.

Напомним, в сентябре Лула да Силва назвал ошибкой решение Евросоюза оказать военную поддержку Киеву, вмешавшись таким образом в конфликт на Украине, вместо того чтобы способствовать его урегулированию.