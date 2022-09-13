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Лидер президентской гонки в Бразилии счел ошибкой военную помощь ЕС Украине
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Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003–2010), вновь баллотирующийся на пост главы государства на предстоящих в октябре выборах, считает ошибочным решение ЕС оказывать военную поддержку Украине.
По его мнению, Евросоюз совершил ошибку, вмешавшись в конфликт на Украине, вместо того чтобы способствовать его урегулированию. «<...> Нам было нужно больше переговоров, больше серьезности. Однако я наблюдаю мало разговоров о мире, но много разговоров о продаже вооружений», – передает ТАСС слова политика.
Ранее Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждается российская спецоперация на Украине.
Скидка на российскую нефть упала в два раза
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Скидка на российскую нефть марки Urals уменьшилась до 20 долларов за баррель по сравнению с британской Brent из-за подорожавшего фрахта судов, заявил замдиректора РЭА Минэнерго России Денис Дерюшкин.
Дерюшкин отметил, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефть составляла почти 40 долларов за баррель, передает ТАСС.
По его словам, это было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания банков предоставлять аккредитивы.
«Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не 40 долларов, а 20 долларов [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», – сказал он.
Ранее сообщалось, что если Германия решит заменить российскую нефть марки Urals на другие сорта для переработки на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в Шведте, это приведет к росту цен на топливо в стране.
Умер актер Михаил Гомиашвили
Скончался грузинский и российский актер Михаил Гомиашвили, ему был 61 год, сообщают СМИ со ссылкой на Тбилисский театр имени Котэ Марджанишвили.
Гомиашвили родился в Тбилиси 23 марта 1961 года. Его отец – киноактер Арчил Гомиашвили, известный зрителю по роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев», сообщает «Фонтанка».
Мать Гомиашвили – также актриса театра и кино, Лиана Манджавидзе.
Гомиашвили окончил актерский факультет Грузинского государственного театрального института имени Шота Руставели, курс Отара Иоселиани. Он трудился в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили.
Зеленского попросили одеваться приличнее на международных встречах
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Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вернуться к деловому стилю одежды на встречах и официальных мероприятиях зарегистрирована в понедельник на сайте главы государства.
«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», – передает ТАСС со ссылкой на текст петиции.
Петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сейчас ее подписали 19 человек, до окончания голосования остался 91 день. По словам автора, «президент и его внешний вид – это лицо государства».
С 24 февраля Владимир Зеленский и члены кабинета министров Украины начали появляться на официальных мероприятиях или записывать обращения к согражданам в одежде стиля милитари. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вернулся к привычным пиджакам и галстукам.
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Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
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Актеры Сергей Светлаков и Иван Ургант не появятся в девятой части новогодней комедии «Елки», сообщил шоураннер проекта Евгений Кулик.
«Это не наше решение», – заявил РБК Life Сергей Светлаков. От дальнейших комментариев он отказался.
Иван Ургант заявил изданию, что «в съемках новой части фильма «Елки» я участия не принимал. Мы посоветовались с Сергеем и Дмитрием (Нагиевым) и решили взять паузу на две-три серии».
Кулик опубликовал видеозапись во «ВКонтакте», на которой он заявляет, что у него есть новость, о которой он хотел рассказать, но не находил подходящего момента, однако теперь «пришло время». Затем Кулик направляет камеру на свою супругу Регину, которая говорит, что «Урганта и Светлакова в следующих «Елках» не будет».
Позже на официальной странице проекта во «ВКонтакте» появились первые кадры из предстоящего фильма, на которых замечены герои. В комедии снялись: Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Федор Добронравов, Михаил Орлов, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик. В списке не хватает Дмитрия Нагиева, который появлялся в предыдущих частях франшизы.
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Харьков остался без света и водоснабжения
В городе Харькове выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие этого произошло отключение света, сообщил градоначальник Игорь Терехов.
«Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов», – написал Терехов в своем Telegram-канале.
Напомним, в воскресенье в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины произошло отключение электричества или перебои с его подачей.
Экипаж Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. <...> В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», – следует из сообщения в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Действия летчиков позволили остановить продвижение украинских формирований на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских войск.
Ранее Минобороны РФ показало боевую работу ударных вертолетов Ми-28Н – «ночной охотник».
Постпред России при ЕС Чижов объявил о скором отъезде из Брюсселя
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.
«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – сказал он российским журналистам в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».
Имя преемника он называть не стал.
«Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать», – отметил Чижов.
По его словам, ЕС на мировой арене «упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии», фактически Евросоюз быстро превращается в «экономический придаток НАТО».
Он отметил, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет».
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала, Россия оперативно реализовывает защитные меры.
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В Германии заподозрили США в планах разорить Европу войной с Россией
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США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, Вашингтон пытается помешать сотрудничеству между Россией и Германией и разорить ФРГ, выразил мнение профессор экономики Кристиан Крайс на страницах немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, передает РИА «Новости».
Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Ранее New York Times писала, что американская разведка помогает планировать наступление вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на харьковском направлении.
В Запорожской области сообщили о планах наступления Киева в районе ЗАЭС
Украинские военные намерены провести крупное наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ готовят «большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее», сказал Рогов в эфире «России 1», передает ТАСС.
«Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», – добавил он.
В воскресенье утром Рогов сообщал, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
В понедельник он заявлял, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
Депутат: Киев вынудил Россию нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины
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«Киев с одной стороны уничтожает объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, а с другой – обещает ЕС нарастить поставки электроэнергии. Мы вынуждены наносить контрудары по территории, подконтрольной Киеву, чтобы защитить жителей Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.
«Украинские боевики регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре ЛНР, ДНР и освобожденных украинских территорий. То есть Украина ведет себя как государство-террорист в отношении русских людей, живущих на этих территориях. Кроме того, как давно известно, войска киевского режима постоянно размещают бронетехнику и другие свои объекты вблизи гражданской инфраструктуры, провоцируя тем самым ответный огонь российской армии по этим целям. В такой ситуации мы вынуждены наносить наши контрудары по энергетической инфраструктуре, чтобы защитить миллионы мирных людей Донбасса от агрессии», – считает зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.
«Цель киевского режима – не дать вернуться к нормальной жизни жителям Донбасса и другим соотечественникам, проживающим на освобожденных территориях. Он готов на все что угодно для достижения этих преступных целей. В том числе режим даже готов рисковать жизнями не только украинцев, но и всех европейцев, намеренно провоцируя ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Для деятелей режима ничто не имеет ценности», – добавил Красов.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский при этом ведет постоянную торговлю с западными странами с целью получить еще больше денег и оружия. «Уничтожая объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, он в то же время обещал европейским политикам увеличить им поставки электроэнергии. Аналогичная ситуация была и с зерном. Действительно голодающим странам досталась лишь незначительная часть того, что вывезли с территории Украины. При этом Киев и Запад утверждали, будто это Россия мешает им накормить голодающие страны Африки. Случаев киевского шантажа можно припомнить много», – отметил депутат.
«Зеленский полагает, что за его спиной стоит коллективный Запад и поэтому он волен поступать так, как хочет, шантажируя нас безопасностью мирных людей и нарушая при этом все нормы международного права. Но такое ощущение безнаказанности – ложное. Специальная военная операция вне всякого сомнения закончится выполнением всех поставленных задач. После этого состоится трибунал, на котором Зеленскому придется ответить за военные преступления, на совершение которых он отдавал приказы», – убежден Красов.
Зеленский напрасно верит в то, что коллективный Запад позволит ему избежать в конце концов ответственности, напоминает депутат. «На самом деле, США и страны Европы используют Украину в своих интересах лишь до тех пор, пока им это выгодно. Зеленскому стоит иметь в виду, что на Западе уже начинаются внутренние волнения, вызванные ростом цен, инфляцией и социальной напряженностью», – сказал Красов. По его мнению, в этих условиях Запад довольно скоро будет вынужден прекратить свою поддержку киевского режима.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Тем временем глава администрации региона Евгений Балицкий Запорожской области напомнил соотечественникам, живущим на подконтрольной Киеву территории, о том, что контрольно-пропускной пункт «Васильевка» открыт для частных лиц, планирующих переехать на освобожденную часть Запорожья.
Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на фронте: в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту.
«Ситуация на фронте. Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – рассказал Пушилин в видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале главы ДНР.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится», – сообщил Пушилин.
«Не менее важное направление – это Угледар. Очень много в средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждались, и вбросы были и прочее. Противник там действительно предпринимает определенные попытки, но там удерживает позиции наши ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование – прим. ВЗГЛЯД) «Каскад», а также союзные силы. Все получается, и даже на определенных участках, пусть небольшие, но все же есть продвижения», – рассказал глава ДНР.
«Дальше пытался противник, больше наверное исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», – сообщил Пушилин.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
В ДНР сообщили об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом
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Украинские войска активизировались на направлении Угледара, ситуация находится под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Мы видим некую активизацию (украинских сил) на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция», – цитирует Пушилина РИА «Новости».
Он добавил, что противник не оставляет попыток провести контрнаступление в районе Красного Лимана. По его словам, ситуация остается под контролем благодаря совместным усилиям союзных сил.
«Ситуация остается сложная, но контролируемая», – заключил глава республики.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
Высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных
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В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.
В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше 300 убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих.
В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Артемовск и Константиновка Донецкой народной республики, Ольговское Запорожской области, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах.
В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске ДНР – цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Луганской народной республики, Славное ДНР, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области.
Также уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области», – сообщил Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районе Славянска и Краматорска уничтожено до 120 военных ВСУ.
В Турции призвали вызвать посла Украины в МИД из-за антитурецкой кампании
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Посла Украины в Анкаре необходимо вызвать в МИД в связи с начавшейся в Киеве агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, заявил экс-посол Тугай Улучевик.
«Сначала этот вопрос должен быть тщательно изучен. Если этот сайт действительно является сайтом, связанным с министерством иностранных дел Украины, наш посол в Киеве должен запросить соответствующую информацию. Параллельно следует вызвать в министерство посла Украины в Анкаре и запросить у него информацию», – приводит слова Улучевика газета Aydinlik, сообщает РИА «Новости».
В свою очередь эксперт по международным отношениям, профессор Хасан Унал заявил, что Турция должна расследовать этот вопрос.
«Если этот сайт является сайтом министерства иностранных дел Украины, то посол Украины в Анкаре должен быть вызван в МИД и необходимо потребовать объяснений. Посол Турции в Киеве также должен разобраться в этом. Неприемлемо прямое нападение на турецкие государственные учреждения, турецкие организации частного сектора и турецких бизнесменов. Следует принять необходимые меры и немедленно удалить эти призывы. Украина не может вмешиваться во внешнюю политику Турции. Этого нельзя допустить», – сказал эксперт.
Бывший представитель Анкары при Евросоюзе Улуч Озюлькер напомнил, что Турция – единственная страна, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.
По его словам, турецкие внешнеполитические ведомства должны провести расследование и прояснить этот вопрос.
«Если эти призывы соответствуют действительности, президент Эрдоган может даже позвонить президенту Украины Зеленскому и обсудить этот вопрос. Между тем против Турции предпринимаются санкционные попытки со стороны США и ЕС. В бизнес-организации направлены письма. Оказывается определенное давление», – сказал экс-дипломат.
Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, сообщила в понедельник газета Aydinlik. По данным издания, опубликован список руководителей турецких Ziraat Bankasi, Is Bank и Credit Europe Bank с фотографиями и с призывом к введению санкций против этих компаний и частных лиц.
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Кадыров пообещал «интересный сюрприз» для Киева от бойцов «Ахмата»
Бойцы спецподразделения «Ахмат» подготовили для украинских боевиков «интересный сюрприз», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наши бойцы подготовили бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты. <…> Скажу, что все действия бойцов четко спланированы. Никаких отклонений или внештатных ситуаций нет», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, отряд специального назначения «Ахмат» во главе с дорогим братом, заместителем командира полка полиции ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» Султаном Рашаевым, в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины.
Он подчеркнул, что чеченские подразделения успешно решают поставленные руководством России задачи на территории Донбасса и Украины.
«Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил, что элитные бойцы во главе с Героем России, депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов с новыми силами вернулись на передовую.