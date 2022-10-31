Ходаковский назвал сложности наступления на Павловку

Командир батальона «Восток» перечислил сложности ведения наступательных действий на Павловку в ДНР

При установившейся погоде Павловка в ДНР для противника как на ладони, наступление в село преждевременно, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

В своем Telegram-канале военный отметил, что ночью были приостановлены боевые действия, так как ни российские военные, ни противник толком не понимали, кто где находится. По этой логике удерживать Павловку противнику теперь уже нет большого смысла, так как она для него не является ключевой позицией, а переправа через наполненную дождями речку ставит противника в затруднительное положение: «отойти ему будет непросто, а значит – или драться, или сдаваться».

По его словам, проблема организации линии обороны в селах заключается в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых боец не видит ничего вокруг – только то, что впереди. В Павловке противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения.

«А когда ты сидишь в подвале во время зачистки, подвал становится твоей ловушкой», – пояснил он.

Нависающий над местностью Угледар также является проблемой. «От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров, при этом водная преграда, как нельзя более полноводная при такой погоде. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА – Павловка для него вообще как на ладони», – подчеркнул Ходаковский.

По его мнению, наступление на Павловку в данный момент преждевременно. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар – иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов – а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заметил он.