ФСБ рассекретила документы об убийствах граждан СССР польскими боевиками «Армии Крайовой»

Боевики польской «Армии Крайовой», руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, под конец Великой Отечественной войны совершали многочисленные убийства мирных советских граждан, пытаясь помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях, свидетельствуют новые архивные документы, рассекреченные ФСБ России.

Среди этих материалов – справка о террористических актах, совершенных польскими бандами на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 году и с января по апрель 1945-го, – передает РИА «Новости».

В документе речь шла о подпольных вооруженных отрядах, управлявшихся из Лондона и объединившихся в так называемую Армию Крайову (АК). В годы войны она вела активную борьбу против Красной армии. В составе АК были диверсионно-террористические и разведывательные структуры.

В документе, подготовленном в начале мая 1945 года, приводились выдержки из сообщений НКВД БССР о почти 70 терактах и убийствах советских граждан.

В конце октября 1944-го была ликвидирована аковская банда, руководимая поручиком Мевой – Владимиром Титувецким. Подручный Мевы, некто Королеш по кличе Вихрь, показал на допросе, что в их задачу «входило осуществление террористических актов над советско-партийным активом, совершение диверсионных актов, убийство граждан, помогавших советским органам».

По его словам, банда 18 сентября 1944 года убила жителя деревни Поперовцы Гимановича, его жену и 12-летнюю дочь. Четырнадцатого октября был убит житель деревни Собачки Станислав Амброс.

По данным НКВД, 12 декабря 1944-го в городе Вильно (ныне Вильнюс) арестовали польских боевиков – неких Адашкевича, Кацелевича и других. «Следствием установлено, что ими в декабре месяце 1944 года совершен террористический акт над гражданкой Пашкевич, которая лояльно относилась к советской власти», – указывалось в документе.

В справке приведены примеры некоторых терактов, совершенных в Гродненской области бандой Ивана Борисевича по кличке Крысь. Так, в сентябре 1944-го на переправе через реку Дитву около деревни Гештафт Радуньского района почти двумя десятками бандитов были убиты два работника районного потребительского общества – Владимир Телица и Геннадий Быковский.

Немало убийств имелось на счету банды, главарем которой был Витольд Тур по кличке Орлик – в прошлом поручик польской армии.

В частности, 13 января 1945 года в деревне Дорожня Воложинского района Барановичской области боевики убили лесообъездичка Луку Лисого. Спустя пять дней в местечке Липники Ивьевского района Барановичской области «банда совершила нападение на дом гражданина Галимок Казимира, у которого ночевал секретарь райисполкома Горбатевич, последнего бандиты расстреляли».

25 января в деревне Моршаки Воложинского района Барановичской области банда Тура убила районных уполномоченных Народного комиссариата заготовок Степана Загорского и Веру Лукшу, а также увела с собой десятника Скудалова. В тот же день в деревне Седлицы бандиты убили двух сотрудников НКГБ и НКВД.

От рук членов другой банды – Грозного, орудовавшей в Лидском районе Гродненской области, 2 ноября 1944 года в деревне Слижи Тверминского сельсовета оборвались жизни заведующего мельницей Борко Игнатовича и контролера Эдуарда Хруля.

Банды Лорда и Внима в сентябре 1944-го в деревне Трокели Лидского района убили пятерых специалистов по обмеру земли. В конце августа того же года в деревне Юревичи Лидского района боевики лишили жизни местного учителя Ивана Балина.

В Лидском районе бесчинствовала и бандитско-диверсионная группа под руководством Мечислава Шамрея – бывшего капрала польской армии по кличке Гром. Восьмого ноября 1944 года боевики Грома взорвали железнодорожный мост на перегоне Лида – Курган. Спустя десять дней бандиты вновь подорвали мост. Осенью 1944 года банда убила нескольких работников финансового сектора Лидского района.

О ряде других диверсий, задумывавшихся и совершенных бандами Армии Крайовой, рассказывается в справке наркомата госбезопасности СССР, датированной 16 июня 1945 года. В ней приводились основные показания бывших активных аковцев, выступавших в качестве свидетелей обвинения по делу последнего командующего Армией крайовой генерала Леопольда Окулицкого, в числе 16 активных деятелей АК представшего перед судом в Москве в июне 1945-го.

Еще один диверсант Станислав Колендо также после окончания курсов диверсантов был направлен в действовавший в Новогрудском районе Барановичской области отряд АК под командованием некоего Ягельского. «В сентябре 1944 года Колендо в составе группы диверсантов принимал участие в совершении диверсионного акта – подрыве железнодорожного полотна на перегоне Неман – Ново-Ельня. К моменту совершения диверсии по магистрали происходил подвоз людского состава и боеприпасов для действующей Красной армии», – говорилось в справке.

Ранее ФСБ рассекретила документы о бомбардировках фашистами Сталинграда.