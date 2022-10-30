|
|
Полицию в Кишиневе забросали яйцами
Сотрудников полиции в Кишиневе на акции протеста забросали яйцами
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Кишиневе происходят столкновения между участниками массовой акции протеста оппозиции с полицией.
Правоохранители не пускают митингующих в центр города, некоторые пытаются прорвать полицейский кордон. При этом полицию в ответ забрасывают яйцами, передает «Sputnik Молдова».
Ранее протестующие требовали отставки руководства Молдавии.
В МИД пообещали ответ в связи с причастностью Британии к теракту в Черном море
Захарова заявила, что МИД прорабатывает практические шаги на причастность Лондона к теракту в Черном море
Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
По словам Захаровой, МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России.
Ранее Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Черном и Балтийском морях из-за вовлеченности в них Великобритании.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Мирошник: Польша с согласия Запада начала тихую аннексию Украины
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник: Польша по договоренности с Западом начала тихую аннексию Украины
|
|
Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины, выразил мнение глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Как считает Мирошник, Польша пытается тихо аннексировать западную часть Украины, о чем существует договоренность Варшавы с Западом. Он также выразил мнение, что в этом процессе принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, за закрытыми дверьми уже согласовано, каким образом Польша будет интегрировать западную Украину, какие шаги будет предпринимать в этих целях и в какой последовательности, вплоть до разработки дорожной карты.
По словам Мирошника, с каждым днем ожидание того, что Украина останется единым самостоятельным государством, «становится все эфемерней и эфемерней». По мнению главы представительства ЛНР в Москве, остается очень призрачным шанс, что хоть в каком-то виде, в какой-то части украинское государство сохранится как отдельная, независимая, никому не принадлежащая, неконтролируемая территория.
В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В конце апреля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке»
Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы
|
|
Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы якобы из-за приостановки реализации зерновой сделки являются ложными, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя, подчеркнув, что в Москве не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима, зато отметили полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации массированного удара с применением беспилотников, передает ТАСС.
Антонов констатировал, что ситуация еще больше накалилась, но в Соединенные Штаты этого замечать не намерены и опять все свели к ложным обвинениям России в обострении мировой продовольственной проблемы. Он подчеркнул, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», Россия не может продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. Как отметил дипломат, в приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию, это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Комментируя инсинуации со стороны США о «провоцировании» голода, дипломат напомнил о неоднократных призывах России направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. При этом он констатировал, что добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.
Антонов также обратил внимание на то, что российский сельскохозяйственный сектор продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами на фоне односторонних западных рестрикций, несмотря на все декларации Вашингтона и Брюсселя о якобы отсутствии каких-либо ограничений.
Он подчеркнул, что Россия как один из ведущих мировых агропроизводителей остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки и доказала этот факт конкретными делами. Дипломат отметил, что здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением проблемы голода занимаются как раз те страны, которые мешают российским поставкам продовольствия на мировые рынки.
Антонов также констатировал, что Вашингтон и его сателлиты своими шагами и риторикой поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации, способствуют затягиванию конфликта на Украине, отдаляя возможность его урегулирования за столом переговоров.
Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Между тем президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки»
Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке», заседание Совбеза ООН может пройти в ближайшие дни.
По словам дипломатического источника в Анкаре, Турция начала контакты в координации с ООН, сложно говорить к какому итогу могут привести переговоры с России, передает РИА «Новости».
Также источник в ООН добавил, что следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни.
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Захарова указала на страшные методы Зеленского и Кулебы
Представитель МИД Захарова заявила, что Зеленский и Кулеба привлекают к себе внимание страшными методами
Киевскому режиму не нужна стабильность, иначе все забудут про президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, им нужно напоминать о себе терактами и ядерными шантажами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы «зернового коридора». «Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор», – написал он в Twitter, передает «Газета.Ru».
Захарова ответила Кулебе в Telegram-канале, она написала, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе.
«Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства – лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», – отметила официальный представитель МИД России.
Ранее Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки».
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Киев озадачился компонентом украинского производства в иранском дроне
На Украине озадачились компонентом своего производства в иранском дроне
Иранский беспилотник имеет компоненты, изготовленные на Украине, разведка страны намеревается выяснить, как он там оказался, сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны.
В дроне найден компонент, произведенный на Украине, аппарат состоит на три четверти из американских комплектующих, также там есть части из Японии, Китая, Швеции, Австрии, сказал представитель разведки украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Теперь специалисты планируют разобраться, как они туда попали.
Напомним, Тегеран опровергал заявления о поставке Москве оружия для ведения боевых действий на Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя также называл фейком сообщения о поставках иранских беспилотников.
Пленный украинец рассказал об имитации атаки ВСУ на Херсонскую область
Пленный украинец рассказал о плохо подготовленных бойцах ВСУ у Херсонской области
Руководство ВСУ лишь имитирует наступление на Херсонскую область, в нем участвуют плохо обученные бойцы, заявил пленный украинский военнослужащий в ролике, опубликованном Минобороны.
«В Херсонской (области), понимаете, это я вообще не могу понять – для чего и почему. Потому что мы не наступательное подразделение. Мы сидели в глухой обороне. Мы не обучены на атаки, на штурмы», – признался украинский солдат. «Тоже глупость: экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление», –цитирует военнопленного РИА «Новости».
По его словам, руководство заявило, что расположенные перед подразделением лесопосадки пустые, туда необходимо зайти и продержаться.
«На примере этой атаки я понимаю, что да – вот нас просто было не жалко», – отметил он.
Через несколько часов после наступления руководство не прислало помощи, не было эвакуации, и подразделение попало в окружение. И по ним били и украинские и российские артиллерийские войска.
В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине
Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине
|
|
США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».
Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.
«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.
Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше
Лавров: Россию тревожит желание Польши стать «кандидатом» на размещение ядерных бомб США
|
|
Россию беспокоит стремление Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» для Первого канала.
«Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», – передает его слова ТАСС.
Ранее бывший вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия. Позже эту информацию подтвердил представитель президента Польши Якуб Кумох.
В свою очередь глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.
Между тем численность польской армии с начала года выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек, заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич, отметив, что последняя цифра является перспективой 2035 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Польше самая большая армия в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пригожин объявил о создании «Вагнер-центра»
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о создании «Вагнер-центра», который будет заниматься развитием оборонных технологий
Миссией « ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, заявил российский миллиардер Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, «ЧВК Вагнер Центр» – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств.
Также бизнесмен отметил, что Вагнер Центр обеспечит комфортную среду для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, говорится в комментарии Пригожина в соцсети «ВКонтакте» на странице принадлежащей ему компании «Конкорд».
«Если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов», – отметил Пригожин.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
В Кремле отметили вклад Пригожина в помощь стране.
Во Франции обвинили Украину и ЕС в срыве зерновой сделки
Читатели французского издания Le Figaro обвинили Украину и Евросоюз в срыве зерновой сделки и обмане России
|
|
Читатели французского издания Le Figaro поддержали решение России приостановить участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь и обвинили Киев и Брюссель в срыве важного для многих стран соглашения.
Многие пользователи сочли логичным решение Москвы и обвинили Киев в срыве соглашения, передает РИА «Новости».
Комментируя решение России приостановить участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь, пользователь Anou-Nimat отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает что угодно, кроме выполнения подписанных им соглашений, а заплатят за это бедные люди в Африке, которым в итоге не поставят зерна.
Читатель французского издания Grand largue выразил уверенность в правоте российской стороны и обвинил в невыполнении взятых на себя обязательств Евросоюз, который все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная Брюсселю часть сделки. Он напомнил, что в соответствии с соглашением Россия получала право свободно экспортировать свое зерно вопреки санкциям ЕС, однако Евросоюз фактически саботировал сделку, не дав РФ возможность застраховать поставки – западные компании оказались под угрозой санкций в случае предоставления услуг Москве. Читатель пришел к выводу, что это был обычный обман со стороны диктаторов из ЕС. В свою очередь toutou заметил, что на Западе делают все для продолжения противостояние с Россией и не хотят мира.
Пользователь ca18 выразил мнение, что бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью. Он привел данные, что в этом году урожай пшеницы в России составит около 100 млн тонн, что позволит РФ обеспечить около четверти мирового экспорта.
Еще один читатель французского издания обвинил президента Украины в приостановке сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка. При этом читатель отметил, что Африка не может дать Киеву оружие, поэтому Зеленскому все равно.
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.
Власти России расширили список недружественных стран
Правительство России включило в перечень недружественных стран 11 Британских территорий
Правительство России дополнило перечень недружественных стран, в него включили 11 Британских заморских территорий, сообщила пресс-служба кабмина.
По сообщению пресс-службы, перечень пополнили 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции: Британская антарктическая территория, Бермуды, острова Кайман, Британская территория в Индийском океане, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Акротири и Декелия, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Кайкос и Теркс, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Российские войска отразили атаку ВСУ в Херсонской области
Стремоусов заявил, что ВСУ были отброшены после попытки наступления в Херсонской области
ВСУ предприняли попытку наступления в районе села Брускинское Херсонской области, но понесли потери и отброшены на исходные позиции, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов написал в своем Telegram-канале, что на Николаево-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное «наступление» в районе села Брускинское, нацисты были отброшены, потеряли более 18 человек, а также четыре боевые бронированные машины.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак возле населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции.
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре.
Диверсанты пытались высадиться со стороны акватории Каховского водохранилища. Видео снято прибором ночного видения, на нем заснят момент, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за сутки Украина три раза обстреляла Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Италия поставила ВСУ современные САУ
La Repubblica: Италия передала Киеву «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L
Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военной помощи Киеву передало «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили местные СМИ.
Газета la Repubblica сообщила, что в предыдущие пакеты поддержки вошли шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, бронетранспортеры M113, две системы залпового огня MLRS, передает РИА «Новости». По сообщению газеты, гаубицы PZH будут направлены в район Бахмута.
По сообщению la Repubblica, последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил Украине более старые самоходные гаубицы M109L, которые засняли вдоль северных магистралей.
Ранее четыре источника Bloomberg указали, что помощь Украине из-за нехватки средств и проведения выборов в Италии оказалась вытеснена из списка приоритетных задач ее правительства. Поставки вооружений Киеву из Рима замедлились с июля.
Напомним, министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента, заявил, что Украина получит от Италии установки по нейтрализации огневых точек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД