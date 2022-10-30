«Волонтеры Победы» раскрыли секреты обороны подземной крепости Аджимушкай

«Волонтеры Победы» провели онлайн-видеоэкскурсию в честь 80-летия со Дня завершения обороны Аджимушкайских каменоломен

В честь 80-летия со Дня завершения обороны Аджимушкайских каменоломен ВОД «Волонтеры Победы» провели онлайн-видеоэкскурсию «Аджимушкай – подземная крепость».

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, Всероссийская видеоэкскурсия «Аджимушкай – подземная крепость» – это новый формат от движения, который позволил погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны и стать непосредственным участником исторических событий.

«Сегодня мы познакомили жителей России с подвигом советских солдат, совершенным недалеко от Керчи 80 лет назад. К созданию видеоэкскурсии подключились местные «Волонтеры Победы». Так, на протяжении 5 часов они вели съемку в каменоломнях, где температура составляет всего +9 градусов. Очень радует, что современная молодежь так трепетно относится к истории своего края, сохраняет ее и делится малоизвестными фактами с окружающими», – рассказала исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

«Каждое событие в нашей истории имеет свою цену. Понять ее можно только «прикоснувшись» к событиям тех времен. Часы и дни, проведенные в городе Керчь, а особенно в Аджимушкайских каменоломнях, не оставят равнодушными никого. Я никогда не забуду ту бурю эмоций от каждого шага в подземелье, понимая, что вот тут, на этом самом месте, 80 лет назад тысячи человек отдавали свои жизни за наше с вами будущее. Обязательно посмотрите видеоэкскурсию и посетите город-герой Керчь», – отметил руководитель направления «Моя история» ВОД «Волонтёры Победы» Павел Иванюта.

В ходе мероприятия участники узнали, как начиналась война в 1941 году на Керченском полуострове, а также стали очевидцами событий борьбы советского народа против нацисткой Германии и их приспешников. В видеоэкскурсии представители Движения рассказали, почему Керчь имел такое большое стратегическое значение. Зрители смогли узнать о Керченской десантной операции и побывать в онлайн-формате в подземной крепости Аджимушкай.

«Я смотрел прямой эфир с замиранием сердца. Не жалею, что утреннее воскресное время потратил на участие в видеоэкскурсии, потому что Волонтёры Победы дают действительно тот материал, тот формат, который вовлекает и знакомит с историей. Благодарю всех создателей. Честно могу сказать, что прослезился. Горжусь великими историческими страницами нашей истории. Мы помним!», – рассказал17-летний школьник из Рязанской области Михаил Одинокий.

В завершении видеоэкскурсии молодежь смогла принять участие в викторине и закрепить полученные знания.