Стремоусов рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону Херсона

В Госдуме назвали главные итоги частичной мобилизации

Депутат Гурулев отметил, что призывники с боевым опытом уже сражаются с ВСУ

Главный итог в том, что она проведена в поставленные президентом сроки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Гурулев. Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизации.

«Частичная мобилизация проведена в те сроки, которые поставил президент своим указом. Отмобилизовано необходимое число. Сегодня большинство мобилизованных, у которых есть боевой опыт, уже восполнили текущий временный недокомплект в боевых частях и сражаются против украинских войск», – отметил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Депутат добавил, что остальные призванные «проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах, в военных училищах, центрах и академиях, формируют новые части и соединения для дальнейшего перемещения в зону боев».

В пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. По словам министра, задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется. 82 тыс. уже отправились в зону проведения СВО. На полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.

Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана с взаимодействием с региональными властями.

По мнению Гурулева, в первую очередь теперь нужно и проводить цифровизацию военкоматов, совершенствовать работу «военного интернета», создать постоянно обновляемую базу данных о призывниках и резервистах. «Данные о военнообязанных должны автоматически обновляться – без явки людей в военкоматы. Нужно также поднимать зарплаты сотрудникам военных комиссариатов, в которых сейчас в основном работают люди практически пенсионного возраста», – подчеркнул он.

Депутат убежден, что частичная мобилизация стала хорошим опытом для губернаторов, которые должны сделать выводы, чтобы в будущем «не было срывов».

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